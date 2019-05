Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Junckert választották az év vezetőjének Európában

Itthon Soros Györggyel együtt került plakátra az Európai Bizottság elnöke, külföldön meg megválasztják az év vezetőjének.

Idén is átadták Brüsszelben a European Leadership Awardsot az unió legkiemelkedőbb vállalkozóinak, politikusainak és aktivistáinak. Az öttagú zsűri - melyben az euronews hírigazgatója is helyet foglalt - az új szlovák elnököt, Zuzana Èaputovát és egy svájci tengertisztító csapatot is kitüntetett. Az év fejlesztői a Kiron alapítói lettek, akik egyetemi oktatást biztosítottak menekülteknek - írja az Euronews.

De az egyik legfontosabb díjat, az év európai vezetőjének járó elismerést Jean-Claude Juncker kapta.

"Már számtalan díjat átvettem a bizottság nevében, mert igen, én vagyok az elnöke. De a sikereink közösek. Lehet, hogy néhányan mint Orbán Viktor azt gondolják, hogy mi csak egyszerű bürokraták vagyunk, pedig a valóságban egy kitűnő csapat. Egyedülálló emberekkel dolgozhatunk Brüsszelben Európáért" - mondta az egykori luxemburgi miniszterelnök, aki a biztosoknak köszönte meg először a munkájukat.

Mint emlékezetes, Jean-Claude Juncker néppárti politikust még a télen a Fidesz az EP-választási kampányának plakátjaira tette Soros György milliárdos mellett. Az EPP-n belül olyan konfliktust váltott ez ki, hogy felfüggesztették a nagyobbik magyar kormánypárt tagságát is, de felmerült a kizárásuk is.