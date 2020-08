Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kalapács alá került Michael Jackson egyik kesztyűje - vajon mennyit fizettek érte?

A Heritage Auctions aukciósház szombaton poptörténeti árverést tartott, ahol egyebek mellett gazdára talált Michael Jackson egyik flitteres kesztyűje is cirka 112 ezer dollárért, de kalapács alá került Bob Dylan egyik első nagy New York-i fellépésére hívó, kézzel írt 1963-as szórólapja is.

Michael Jackson (1958-2009) fehér flitteres kesztyűje, amelyet Victory című 1984-es turnéja alatt viselt a popsztár, 112 ezer dollárért (33 millió forint) kelt el egy szombati poptörténeti árverésen - közölte a Heritage Auctions aukciósház. Ókori kincseket foglaltak le a spanyol hatóságok egy feltételezett fosztogatónál Egy licitáló 119 ezer dollárt (35 millió forint) fizetett egy ritka 1958-as koncertplakátért, amelyen a rock and roll olyan nagyságai szerepelnek, mint Buddy Holly, Chuck Berry és Jerry Lee Lewis. A tarka plakáttal 16 zenész és zenekar három madisoni (Wisconsin állam) Big Beat-koncertjét reklámozták, a hangversenyen olyan nagy slágereket adtak elő, mint a Peggy Sue, a Great Balls of Fire vagy a Sweet Little 16 - írja az Infostart az MTI híre alapján. Egy 1966-os fekete-fehér poszter, amely a Jefferson Airplane együttes egy San Franciscó-i koncertjéhez készült a pszichedelikus pop-art stílusában, több mint 11 ezer dollárért (3,2 millió forint) talált gazdára. Több mint két tucat licitáló harca tornászta a magasba a Bob Dylan egyik első nagy New York-i fellépésére hívó, kézzel írt 1963-as szórólap árát, amely így 4000 dollárra (1,17 millió forint) szökött fel. Linda Ronstadt (Heart Like A Wheel) rockénekesnő emléktárgyainak egy csoportját 65 ezer dollárért (19 millió forint) adták el, a legdrágábban - 35 ezer dollárért (10 millió forint) - Yamaha márkájú fekete zongoráját, amelyet San Franciscó-i házába vásárolt.