Kamatvágás Amerikában

Az amerikai jegybankszerepét ellátó Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően kamatot csökkentett szeptemberti kamatdöndő ülésén. Hamarosan a döntés részleteit is megosztja a Jerome Powell Fed elnök.

A Federal Reserve (Fed) rendes kétnapos szeptemberi kamatdöntő ülésének a végére az amerikai alapkamatot a várakozásoknak megfelelően negyed százalékponttal 2-1,75 százalékos sávba mérsékelte.

A döntést megelőzően több ellentmondásos szempontot kellett mérlegelnie a döntéshozó testületnek, és a mostani lépés is minden bizonnyal számos kritikát fog kiváltani.

Jerome Powell, a Fed elnöke hamarosan sajtótájékoztató keretében ismerteti a döntés hátterét, és nyújt iránymutatást arról, hogy miként látják a közeljövő gazdasági folyamatait. Powellnek arról is beszélnie kell, hogy a héten, továbbra is tisztázatlan okokból, de elszabadultak az egynapos bankközi kamatok, ami miatt a Fednek kétszer is interveniálnia kellett.