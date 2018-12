Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Káosz van Párizsban

A francia rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be az üzemanyagadó emelése ellen tüntető francia sárgamellényesek ellen szombaton Párizs központjában, mert át akartak törni egy rendőrkordont. A párizsi prefektúra tájékoztatása szerint eddig 122 erőszakos tüntetőt vettek őrizetbe.

A sárgamellényeseknek országosan ez a harmadik nagy tüntetése, egyébként november 17. óta tartanak demonstrációkat különböző helyeken az ország útjain. Az egy héttel ezelőtti párizsi tüntetés már erőszakos volt, akkor estig 103 szélsőségest állítottak elő. Pénteken kudarcba fulladt a sárgamellényesek két képviselőjének tárgyalása Édouard Philippe miniszterelnökkel.

Szombat reggel hat óra óta le van zárva a párizsi Champs-Élysées sugárút a forgalom elől. Sok üzlet és étterem kirakatát a tulajdonosok bedeszkázták erre a napra, okulva a múlt szombati károkból.

A tüntetők a sugárúton vonultak végig, és egy részük - a belügyminisztérium szerint mintegy 1500 ember - a Place de l'Étoile-on át akarta törni a rendőrkordont, amire a rendőrök könnygáz és vízágyúk bevetésével válaszoltak. A tömeg szétoszlott, és helyenként kukákat borított fel, illetve gyújtott meg. A könnygázzal borított téren egész délelőtt folytatódtak az összecsapások több száz szélsőséges és a rendőrök között, miközben a biztosított Champs-Élysées-n békés volt a tüntetők felvonulása - tudósít az MTI.

A rendőrökre támadó tüntetők közül sokan fekete csuklyát és álarcot viseltek, és a francia himnuszt, a La Marseillaise-t énekelték. A francia hírtelevíziók helyszíni tudósítói Párizsban soha nem tapasztalt "háborús feszültségről" beszélnek. "Kora reggeltől felszerelkezett és határozott emberek elképesztő erőszakot mutattak. Megtámadták a rendőröket, akik maguk is ritkán tapasztalt erőszakról számoltak be. Eddig több mint 107 elállítás történt" - mondta Édouard Philippe miniszterelnök a párizsi prefektúrán tett látogatásán. A rendőrség később már 122 őrizetbe vételről tájékoztatott. A nem végleges szám már délben meghaladta az előző szombati, szintén erőszakos párizsi megmozduláson előállított szélsőségesek számát.

Országszerte ugyanakkor békés tüntetésekről érkeztek hírek: délig mindegy 36 ezren vonultak az utcákra, közülük 5500-an a fővárosban tiltakoztak. A november 17-i első országos tiltakozáson 282 ezren, múlt szombaton 106 ezren tüntettek, közülük 8 ezren Párizsban a rendőrség szerint. A megmozdulás ellentmondása, hogy miközben hétről hétre egyre kevesebb a békés tiltakozók száma és radikalizálódnak a Párizsban tüntetők, a közvélemény egyre nagyobb mértékben támogatja a sárgamellényeseket, a felmérések szerint 75 és 84 százalék közötti a francia társadalomban a szimpatizánsok aránya.

A Facebookon spontán szervezett, apolitikus, a politikai pártokat és a szakszervezeti képviseletet is elutasító mozgalomnak továbbra sincs vezetője. A szombaton utcára vonultak legfőbb követelései az üzemanyagadó eltörlése mellett továbbra is az életszínvonal javítására vonatkozó intézkedések, de többen követelték Emmanuel Macron államfő lemondását is.

A miniszterelnök jelezte, hogy a rendbontóknak "nem lesz bocsánat", de a kormány szavatolja "a véleménynyilvánítás szabadságát", és a kormányzat továbbra is nyitott a párbeszédre "a megoldások megtalálásához".

A sárgamellényesek tüntetése mellett szombaton Párizsba demonstrációt hirdetett meg a CGT szakszervezet is, valamint várható egy tüntetés a külföldi diákok kiadásainak emelése ellen. A rendőrség mintegy 5 ezer tagját vezényelte ki szombaton a fővárosi utcákra, és további 5 ezret vidéken.