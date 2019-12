Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Karácsony hídfőt épített Brüsszelben a kormánytól függetlenül

Budapest új vezetése megerősíti a magyar főváros brüsszeli képviseletét részben azzal a céllal, hogy lobbizzon a városoknak járó uniós támogatásokért. Amiért a kormány a felelős Budapest ügyeiben, azt a kormánynak kell megoldania.

Komócsin Sándor , 2019. december 18. szerda, 08:26 Fotó: MTI Fotó / Balogh Zoltán

Budapest ezentúl a saját képviselője révén ott akar lenni a brüsszeli döntések közelében, és ebben szoros együttműködésre törekszik a régiós fővárosokkal - mondta a Népszavának Jávor Benedek, a magyar főváros megerősített brüsszeli képviseletének új vezetője. Az új Európai Bizottságnak számos olyan prioritása van - például az innováció vagy a klímavédelem területén -, ahol kifejezetten a városoktól várnak cselekvést, ami aligha történhet meg források nélkül - azaz Budapest jó eséllyel kaphat közvetlen EU-s támogatásokat.

Az Európai Zöld Megállapodás számos települési szintű feladatot jelöl ki: ha a célokat a városoknak kell teljesíteniük, akkor a finanszírozás is őket illeti, adott esetben függetlenül az egyes kormányok és a bizottság közötti esetleges konfliktusoktól - mondta Jávor. Ezekben az ügyekben Budapest vezetése közösen akar föllépni a visegrádi térség fővárosaival, de a kooperáció szélesebb is lehet a regionális léptéknél: Berlin, Párizs, Bécs is jelezte, hogy érdekelt egy ilyen típusú együttműködésben.

A dugódíj bevezetése öröklött kötelezettsége a Karácsony Gergely-féle városvezetésnek, amelynek teljesítésében a kormány eddig nem mutatkozott partnernek. Budapest nyitott a megoldásra, de itt a kormány nélkül nem lehet lépni. Hasonló a helyzet a szálló por és a szmog miatt indított kötelezettségszegési eljárásra: nem a főváros, hanem a kormány az eljárás címzettje. Amit a főváros meg tud tenni - forgalomcsillapítással, zöldfelületek kialakításával - azt megteszi, de a felelősség a kormányé.