Karácsonyra a kijárási korlátozásoknak véget vetnének itthon és Európában

Magyarországon a tervek szerint december 11-ig tarthatnak a kijárási korlátozások és tilalmak, de ugyanígy nyitna a karácsonyi szezonra több európai ország is. Spanyolország, az Egyesült Királyság és Franciaország is készül a lazításra.

Újra kinyitott Madrid híres bolhapiaca, a Rastro, amit a koronavírus-járvány miatt nyolc hónappal ezelőtt bezártak. A piac mostantól korlátozott kapacitással működik vasárnaponként, a mintegy ezer árusítópult fele üzemel, és egyszerre összesen 2700 látogatót fogadhat. A tömeget ellenőrző rendőrök munkáját drónok is segítik - kezdi cikkét az Euronews, amely szerint a spanyol hatóságok egyelőre szigorúan ellenőrzik a távolságtartási szabályok betartását.

Az Egyesült Királyságban is enyhítéseket jelentettek be: Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország is támogatja, hogy az eddigi szigorú korlátozok után karácsony idején a különböző háztartásban élők is találkozhatnak néhány napig. A jelenlegi lezárásokat három lépcsőben oldják fel december 2-áig.

Franciaországban is tervezik, hogy enyhítenek a tilalmakon: három lépésben vezetik ki a szigorításokat, hogy elkerüljék a fertőzések számának újbóli hirtelen emelkedését. Emmanuel Macron elnök kedden jelenti be ezek részleteit.

Magyarországon a kijárási tilalom december 11-ig tart, egyelőre itthon nem látszik a fertősszám visszaesése, Müller Cecília országos tisztifőorvos is figyelmeztetett, hogy még korai lenne erről beszélni. A hazai szabályozás szerint este 8 és reggel 5 óra között tilos különengedély nélkül az utcán, kutyasétáltatásra is csak 500 méterig lehet menni a lakóhelytől.