Katasztrófa az öszeomlásban: meghalnak a tulipánok

Több százmillió tulipánt kellett megsemmisíteni, mert a gazdaság karanténba zárása után megszűnt rájuk a kereslet. A virágok halála Hollandiában és Lengyelországban is nagyon rossz hír.

A hollandok számára igazi tragédia, hogy a koronavírus-járvány kitörése a tulipánok leszedésének kezdetére esett. Se kereslet a virágokra, se szezonmunkás, aki leszedje azokat - írta a Rzeczpospolita. Becslések szerint a holland termesztőknek csak márciusban 400 millió virágot kellett megsemmisíteniük. A járvány éppen akkor csúcsosodott ki, amikor a tulipánok eladásának csúcsa lett volna.

Ennek eredményeként a holland termesztők jövedelme legalább 50 százalékkal esik. A csúcs mindig nők napjára, anyák napjára és húsvétra esett, akkor napi 30 millió euró értékben adják el a virágokat. A szezon nagyjából nyolc hétig tart, és a bevétel a elérheti a hétmilliárd dollárt. Az európai virágboltok többsége zárva van, nincs lakodalom, kongresszus, kiállítás vagy konferencia, ahol virág a dekoráció. Így a kilátások is rosszak.

A hollandoknak március 13-án horrorba illő élményben volt részük: az aalsmeeri tőzsdén a tulipánok ára nullára esett, és még ingyen sem kellett a virág senkinek. A legrosszabb helyzetben azok a virágtermesztők vannak, akik az exportra tettek mindent fel - többségük 90 százalékát vesztette el ez évi jövedelmének.

A legnagyobb virágpark a hollandoknál ebben az időszakban másfél millió látogatót fogadott hetente, de ezt is bezárták. Azt tervezik, hogy talán május 10-én már nyithatnak. De a veszteségeik akkor is 22 millió euróra rúgnak.

A lengyel tulipántermesztőket is elérte a válság, ők is kénytelenek voltak a virágokat megsemmisíteni. Ugyanakkor a kiskereskedelemben Lengyelországban az árak így is tartják magukat. A nagykereskedésben a tulipán 0,8-1,6 zlotyba kerül, az utcán már 1,5-2,5 zlotyt (egy zloyt=78 forint) kell fizetni érte, azaz annyit, mint a válság előtt.