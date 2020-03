Katasztrofális számok jöttek az eurózónából

Soha nem látott mértékben csökkent az eurózóna gazdasági teljesítménye márciusban az IHS Markit gazdaságkutató szerint.

Az euróövezet beszerzésimenedzser-indexe (BMI) - amely a gazdaság teljesítményét mutatja - márciusban 31,4 pontra zuhant a februári 51,6 pontról. A márciusi érték a legalacsonyabb lett az index vezetésének 1998 júliusi kezdete óta. Hasonlóan alacsony szinten 2009 februárjában állt utoljára ez az index - írja az MTI.

A feldolgozóipari mutató 44,8 pontra, 92 havi mélypontra zuhant. A szolgáltatóipari index pedig 28,4 pontra esett, ennél alacsonyabb szinten soha nem volt ez a mutató.

"Márciusban a globális gazdasági és pénzügyi válság legnehezebb szakaszát is messze meghaladó mértékben esett vissza az euróövezet gazdasági teljesítménye" - kommentálta a felmérést Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza. Különösen nagymértékű visszaesés volt tapasztalható Franciaországban és Németországban, de az euróövezet többi tagállamában is nagy gyengülés következett be a kormányok gazdaságösztönző lépései ellenére is.

Chris Williamson szerint a felmérésben begyűjtött adatok alapján két százalékos negyedéves GDP-csökkenésre lehet számítani az euróövezetben az első negyedévben. "A foglalkoztatás 2009 júliusa óta nem látott mértékben zuhan, a kilátások megítélése a valaha mért legrosszabb a gazdasági szereplők körében, ami arra utal, hogy a kormányzati intézkedések javítottak a pesszimista hangulaton" - fogalmazott.