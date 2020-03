Kedves kormányok! Így kellett volna csinálni!

Dél-Koreában nem zártak karanténba városokat, nem rendelték el iskolák bezárását és nem tetettek lakatot a vendéglőkre, pedig a koronavírus ezt az országot sem kímélte. Mégis le tudták fojtani a járvány terjedését mindössze egy hónap alatt.

Dél-Koreában jegyezték fel a hatodik legtöbb koronavírus-fertőzést a világon, ám ennek az országnak a hatóságai képesek voltak kevesebb, mint egy hónap alatt kezelhető szintre szorítani a járvány terjedését - derül ki a Business Insider cikkéből. Az első esetet március 19-éhez képest nyolc héttel korábban jelentették, az ezt követő időszakban összesen 8400 ember fertőződött meg. A halálos áldozat száma 81. A legutóbbi két hét azonban adatai azonban azt mutatják, hogy ez az ország túl van a világot megrengető koronavírus-járvány nehezén.

Dél-Koreában 2020. február 29-én tetőzött a járvány, amikor 909 új esetet jelentettek. Az ezt követő napokban azonban szinte minden napon az azt megelőzőnél kevesebb fertőzöttet találnak. Március 16-ára 74 csökkent az új esetek száma, s bár két nap múlva - vélhetően a külföldről visszahurcolt vírus miatt - 93-ra nőtt ez a mutató, a hanyatló trend nyilvánvaló.

Közbelép a szuper terjesztő

Egy hónappal január 20-át követően, amikor az első koronavírusos esetet jelentették Dél-Koreában, úgy tűnt, hogy sikerül alacsony szinten tartani a megbetegedések számát - a fertőzések visszaestek. Ekkor azonban megjelent a színen egy úgynevezett szuper vírusterjesztő, egy 61 éves illető, aki felkereste szeretett keresztény szektáját, ahol egyetlen csapással 43 további hittársának adta tovább a vírust. Ennek eredményeként február 20. és 29. között napról napra nőtt a fertőzések száma, ezt követően azonban megfordult a trend.

Úgy tűnik, Dél-Korea anélkül megfékezi a járványt, hogy be kellett volna zárni az iskolákat és a vendéglőket, vagy más olyan drákói intézkedéseket hoztak volna, mint a szomszédos Kínában, ahol a járvány epicentrumát, a 10 millió lakosú Vuhan városát egyszerűen karanténba zárták. A titok a tesztelésben keresendő. Dél-Korea a vészintézkedések helyett szőnyegbombázás módjára teszteli az embereket a koronavírusra, aztán minden fertőzött útjait lenyomozzák.

Reggel, délben és este

Az országban március 16-áig összesen közel 280 ezer tesztet végeztek a vírus terjedésének nyomon követésére. Az egészségügyi hatóságok több tízezer tesztet is képesek végrehajtani, így ha bárhol felüti a fejét a koronavírus, azonnal intézkedhetnek: elrendelhetik az érintettek karanténba zárását, akárcsak azokét, akikkel közvetlen kapcsolatba kerültek. Ezt követően a modernt technológia segítségével felderítik, merre jártak az elmúlt napokban.

Ehhez igénybe veszik a telefonok GPS-alapú nyomon követését, átvizsgálják, hol használták a bankkártyáikat, átnézik a köztéri és a beltéri biztonsági kamerák felvételeit, egy szóval a lehető legaprólékosabban kiderítik, hol terjeszthette a kórt az illető. Ezután a hatóságok mindezt természetesen névtelenül nyilvánosságra hozzák a kormány erre szolgáló weboldalán. Így mindenki ellenőrizheti, hogy elkaphatta-e a fertőzést a felderített fertőzöttől közvetlenül vagy közvetve. Aztán maga is jelentkezhet tesztelésre.

Ezzel szemben...

A Business Insider cikkírói az Egyesült Államok bölcs vezetője, Donald Trump kormányának példáját állítják szembe a dél-koreai megoldással. Az összevetés azzal kezdődik, hogy az USA-ban március 16-áig összesen 47 ezer koronavírustesztet végeztek el, annak ellenére, hogy az első fertőzést Dél-Koreához hasonlóan január 20-án jelentették.

Ennek eredményeként a megerősített esetek száma minden bizonnyal jóval elmarad a valóságostól. Emellett a vírus terjedését nem a kormány, hanem három amatőr, a The Atlantic két újságírója és egy egészségügyi adatszolgáltató startup alapítója igyekszik nyomon követni COVID Tracker Project vállalkozásukkal. Az USA-ban is február végén, egy közösségi környezetben történt fertőzés után lendült neki a járvány, és fertőzések száma azóta is rendületlenül nő.