Kelet-európaiak csatája a német munkahelyekért

Romániai vendégmunkások vehetik át a lengyelek helyét a németországi mezőgazdaságban, miután a lengyel kormány az ingázókat is kéthetes karanténba zárja, ha be akarnak lépni az országba a koronavírus-járvány idején.

Április második hetétől kezdve a Lufthansához tartozó Eurowings fapados légitársaság elkezdte szállítani a romániai vendégmunkásokat Németországba spárgát szedni. Ennek a növénynek most kezdődik a betakarítása - derül ki a Rzeczpospolita cikkéből. Németországban általában a zöldségek és a gyümölcsök leszedésekor lengyel szezonmunkásokat alkalmaznak - így volt ez már a hetvenes években is -, idén azonban közbeszólt a koronavírus-járvány

A lengyel kormány emiatt lezárta a két ország határát és még az ingázókat is kéthetes karanténba küldi. Ezért a lengyelek már nem szívesen utaznak a németekhez, még azok sem, akik évek óta jártak idénymunkára és ismeretségeik is vannak. A munka egyébként nehéz és a körülmények sem vonzóak, mellesleg sohasem voltak azok - derül ki a toborzó hirdetésekből is. Az alapfizetés bruttó 10 euró egy órára, 25 százalék a túlóráért, ami a heti 45 óra felett van. Egyszer egy hónapban fizetnek, a vendégmunkásoknak maguknak kell gondoskodniuk a munkaruháról és legalább érteniük kell németül.

Németországban nem csak a spárgával van munka, most kezdődik a vetés és más zöldségek ültetése. Ezért hiányoznak a munkáskezek. A mezőgazdasági miniszter és a szövetségi belügyminiszter megállapodtak abban, hogy a lehető leggyorsabban munkásokat hoznak az unió más tagállamaiból. A belügyminisztérium 40 ezer külföldi munkavállalására adott ki engedélyt, és ezt növelhetik. A mezőgazdasági munkákat ugyanis járvány ide, járvány oda nem lehet későbbre halasztani.