Kellemetlen hírt közölt az egyik oltást gyártó cég vezetője

A Covid-19 elleni vakcinát gyártó egyik cég, a Moderna vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus örökre velünk marad. Ugyanakkor abban reménykedik, hogy az általuk használt mRNS technológia egy csomó fertőző betegség ellen sikeresen bevethető lesz. A Covid elleni oltás egyelőre hatásosnak tűnik a mutációkkal szemben is.

Stephane Bancel, a Moderna vezérigazgatója szerint a Covid-19-es betegséget okozó SARS-Cov-2 vírus nem fog eltűnni. Azt hiszem, örökké együtt fogunk élni a vírussal - fogalmazott egy szerdai panelbeszélgetésen egy, a JPMorgan által szervezett konferencián a CNBC szerint.

A tavalyi év jelentősen megváltoztatta azt, ahogy a világ viszonyul a fertőző megbetegedésekhez. Néhány évvel ezelőtt az volt sokak véleménye, hogy a fertőző betegségeknek nincs jövőjük, mi azonban másként gondoltuk, ezért fektettünk be sokat a vakcinákba - mondta Bancel. Szerinte a következő 5, 10, 20 évben a fogyasztók, az egészségügyi szakértők sokkal nagyobb figyelmet fognak szentelni a fertőző betegségeknek, mivel ezen a téren nagyon sok a kielégítetlen igény az egészségügyben.

Bancel úgy látja, az általuk kifejlesztett mRNS platform a legjobb arra, hogy hatásos vakcinákat fejlesszenek, és megvan a lehetőségük arra is, hogy a mostani technológiával több antigént is kombináljanak egy oltáson belül. Ilyet egyébként már csináltak egy CMV (egy herpeszvírus fajta) elleni védőoltásnál, amely jelenleg a klinikai 3-as fázisnál tart a kísérletekben (ez már több ezer emberen végzett tesztelést jelent). Ráadásul a különböző betegségek elleni vakcinák, amelyek ugyanazon a platformon készülnek, ugyanazon a gyártási folyamaton esnek át, ugyanazon a gyártósoron és ugyanolyan gyors fejlesztés után - folytatta előadásában.

Az általuk használt mRNS technológia sikerességét jól mutatja, hogy eddig kilenc vírus esetében jutott el vakcinájuk a klinikai kísérletek fázisába, s minden kísérletnél sikerült antitest választ kiváltaniuk. Szerinte elképesztő nagyságú a fertőző betegségekkel kapcsolatos kielégítetlen igény orvosi téren. Emlékeztetett, 1980 óta összesen több, mint 80 különböző vírust fedeztek fel világszerte, és ezek mindössze 4 százaléka ellen van jelenleg engedélyezett védőoltás, de sok, korábbi vírus ellen nincs még.

A védőoltások globális piaca 2019-ben 55 milliárd dollárra rúgott. A Moderna idénre összesen 11,7 milliárd dollár értékben írt alá szerződést a különböző országok kormányaival a SARS-Cov-2-es vakcina szállítására, és ez az összeg nem tartalmaz opciókat. A cég várhatóan több megrendelést fog még idénre kapni. 2021-ben alsó hangon 600 millió, de ha sikerül a termelés a tervek szerint felfuttatni, akkor 1 milliárd dózist is leszállíthatnak a védőoltásból, ami 2022-re 1,2 milliárdra nőhet.

Nyárig a tinédzserek, jövőre talán a gyerekek is kaphatnak

A Moderna Covid-19 elleni védőoltását eddig 30 országban engedélyezték. A vezérigazgató elmondása szerint most zajlik az engedélyeztetés kiterjesztése arra, hogy ne csak felnőttek, hanem 12 évnél idősebb korú gyermekek is kaphassanak az oltásból, erre nyár elejére lát esélyt. A fiatalabb gyerekek esetében is folynak kísérletek, az ő részükre beadandó oltás vizsgálatai azonban valószínűleg áthúzódnak majd 2022-re.

A vezérigazgató elmondása szerint egyébként több légúti fertőzésre van fejlesztési fázisban védőoltásuk, de influenza elleni védőoltást is fejlesztenek, amelynek kísérleti eredményei nagyon kecsegtetőek. Készül mononukleózis elleni oltás is, ilyen egyelőre nincs a piacon.

A Covid-19 elleni vakcinájukról Tal Zaks, a Moderna orvosigazgatója elmondta, az eddigi mutációk esetében egyelőre nincs arra utaló jel, hogy az oltásra adott reakcióként termelődő antitestek ne küzdenének azok ellen is sikeresen. Az ő definíciója szerint akkor kell elkezdeni aggódni, ha valódi klinikai adatok lennének arra vonatkozóan, hogy az olyan emberek, akik egyszer már átestek a betegségen, vagy be lettek oltva ellene, tömegesen betegszenek meg az új vírusvariánstól.

Persze - tette hozzá az orvosigazgató - vannak jelentések egyes újrafertőződési esetekről, de figyelembe véve a fertőzések milliós nagyságrendjét, ez nem tekinthető egyelőre jelentős számnak. Eddig nem lehetett tapasztalni azt, hogy az antitestek száma a kísérletek során olyan mennyiségben csökkent volna az emberekben, ami miatt aggódni kellene.

Gyorsan tudnak lépni ha kell

Ugyanakkor nem zárható ki, hogy jön majd egy olyan vírusvariáns, amely mondjuk a SARS-CoV-21 lesz, vagy valami másnak hívják, és ellene nem lesz hatékony az oltás. Folyamatosan nyomon követjük az eseményeket, mint ahogy sokan mások is, és ha tényleg jön egy ilyen mutáció, akkor megkezdjük az ellen is az oltás kifejlesztését. Az általunk használt technológia alkalmas erre - mondta Bancel.

Bancel egyébként az előadás során megerősítette, nem néhány hónap alatt fejlesztették ki a vakcinát, hiszen magán a technológián, amely a védőoltás elkészítését lehetővé tette, már egy évtizede dolgoznak a cég szakemberei.