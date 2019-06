Kémelhárítótól jön az új svéd nagykövet

Niclas Trouvé, Svédország eddigi budapesti nagykövete Rijádba távozik. A kormánnyal szemben kritikus nagykövetet Dag Hartelius követi, aki egy titkosszolgálati intézménytől érkezik. Elhagyja Budapestet az orosz specialista Robert Kostelancik amerikai nagykövethelyettes.

2019. június 15. szombat, 13:05

Rijádban folytatja diplomata-pályafutását Niclas Trouvé, Svédország eddigi budapesti nagykövete. Ó volt az egyik legtekintélyesebb tagja a budapesti diplomataközösségnek, nem nagyon titkolta, hogy kritikusan szemléli a magyar kormány számos intézkedését, legyen szó a civilek vegzálásáról, a médiatér szűkítéséről, az állandó migránsozásról vagy éppen az Oroszországnak tett rengeteg gesztusról - írja a Népszava, amely megemlíti, hogy többször is berendelték saját és kormánya kritikus hozzáállása miatt a magyar külügyminisztériumba.

Utódja Dag Hartelius lesz, aki komoly diplomáciai tapasztalattal rendelkezik: volt már hazája tallinni és varsói nagykövete, dolgozott Oroszországban is, ezen kívül Berlinben, New York-ban, Londonban és Svédország uniós nagykövetségén is. Viszont most nem külügyi posztról érkezik, ugyanis eddig a Nemzeti Rádióvédelmi Szolgálat (svédül: Försvarets radioanstalt) vezetője volt, amely egy lehallgatással és ellenséges lehallgatási kísérletek elhárításával, valamint kiberbiztonsággal foglalkozó titkosszolgálati szervezet. Szakértők szerint így komoly tapasztalata van az orosz kémműveletekről, ugyanis a svédek főként ezeket tartják nemzetbiztonsági problémának. Hartelius szeptemberben veheti át megbízólevelét.

Távozik posztjáról Robert Kostelancik, az Egyesült Államok budapesti nagykövet helyettese, aki David B. Cornstein kirendeltségvezető érkezése előtt megbízottként vezette az amerikai követséget. Őt szakmai körökben kifejezetten orosz specialistának tartják.