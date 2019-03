Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kemény büntetést kaphatnak a balesetnél videózó autósok a szomszédban

Ausztriában büntetik a balesetek mellett araszoló kocsisorból videózókat, mert a káoszt fokozhatják, amikor megállnak, lassítanak. Nem új szabályozásról van szó - figyelmeztet a kisalfold.hu.

A baleseteknél bámészkodóknak több tekintetben is büntetéssel kell számolniuk Ausztriában. A sofőr vezetés közben kézben tartott telefonnal nem készíthet felvételeket. Ezenkívül autópályán, közúton a forgalmat ok nélkül nem akadályozhatja, és ennek számít az is, ha lassan halad vagy megáll, hogy jól lássa a balesetet. Ez tilos és büntetik - olvasható a portálon.

Komolyabb szankciókkal járhat, ha az autós a mentők, a rendőrség vagy a tűzoltók munkáját akadályozza. Kicsinyné Pulay Kornélia, a Magyar Autóklub nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályvezetője elmondta: Ausztriában már 2018 közepén szigorították a rendvédelmi törvényt (Sicherheitspolizeigesetz). Így ha a bámészkodók nem tartják magukat a hatóság embereinek utasításához, például nem mennek el, amikor felszólítják őket, akár ötszáz euró (mintegy 160 ezer forint) büntetés vagy bizonyos súlyosbító körülmények esetén elzárás is lehet a következmény.

Újabb ütközést okozhat, ha a balesetet szenvedett járművek, a mentést végzők, a helyszínelők mellett elhaladók lassítanak, hogy a sofőr mögött ülők videózhassanak. Ilyenkor körültekintően, de határozottan kell továbbhaladni. Az osztrákoknál baleset esetén kötelező az út közepén mentési sávot hagyni, oldalra kell lehúzódni.

Mostanában a rossz tapasztalatok miatt hívja fel a figyelmet az osztrák autóklub (ÖAMTC) is a baleseteknél bámészkodás hátrányaira. A sérültekről készített felvételek személyiségi jogokat is sérthetnek, ezért feljelenthetik a szabálytalankodókat. Végképp visszatetsző, ha ezt felülírja a mások tragédiáját lájkokká váltani szándékozó felvételek készítése.