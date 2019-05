Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Keményítenek a lengyelek

Lengyelországban vissza akarják szorítani az önfoglalkoztatást és meg akarják adóztatni a digitális szolgáltatásokat nyújtó nemzetközi óriáscégeket.

A munkaerő-piaci anomáliák kiküszöbölése és a nemzetközi óriáscégek megadóztatása lesz az új lengyel adópolitika két fő célja - idézte Teresa Czerwinska pénzügyminiszter lapinterjúit a Business Insider Polska. A miniszter szerint az adószabályok túl bonyolultak, ezért a kormány egyik célja, hogy egyszerűsítse ezeket, ami megkönnyíti majd a vállalatok dolgát.

A munkaerőpiac jelenleg nem veszi kellően figyelembe az ország demográfiai sajátosságait - meg kell például könnyíteni a nyugdíjasok munkavállalását -, emellett külön figyelmet kell fordítani arra a jelenségre, hogy Lengyelországban az uniós átlagnál jóval többen dolgoznak önfoglalkoztatóként. Ezen a helyzeten új törvénnyel akarnak változtatni, mert aki így dolgozik, azt nem védik a munkaügyi szabályok.

A pénzügyminiszter szerint a kormánypárt, a radikális jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) ötpontos szociális csomagja - amely jövedelemadó-kedvezményeket és új szociális juttatásokat is tartalmaz - nem borítja fel a költségvetést. Még akkor sem kellene az intézkedéseket visszavonni, ha gyengülne a gazdasági konjunktúra.

Az interjúkból kiderült, hogy a varsói vezetés egy új adó tervét is fontolgatja, amelynek az lenne a célja, hogy megcsapolja a digitális szolgáltatásokat nyújtó nagy nemzetközi vállalatok profitját. Bár erről nem sikerült uniós szinten megállapodniuk a tagállamoknak, Ausztria, Franciaország és Spanyolország is be akar vezetni egy ilyen közterhet

