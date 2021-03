Úgy tűnik, a lengyelek is rájöttek a nagy tévedésre

Lengyelországban vissza kellene vonni azt a szabályt, amely megtiltja a kiskereskedelem nagy részének a nyitva tartást, mert a sok dolgozó nem látja semmi hasznát a rendszernek.

Már három éve, hogy bevezették a korlátozott vasárnapi bolti zárva tartást Lengyelországban, de ennek a megoldásnak a mérlege egyértelműen negatív - idézte a Business Insider Polska Piotr Szumlewiczet, a Szakszervezeti Alternatív Szövetség (ZA) vezetőjét. Úgy gondolja, hogy maga a jogszabály a kezdetek óta számos hiányosságot tartalmaz.

A jelenlegi kormány 2018-ban vezette be az új szabályozást, megváltoztatva az 1990-es évek elejétől érvényben lévő rendszert, amelyben vasárnap is megengedett volt a kiskereskedelmi értékesítés. A ZA tapasztaltai szerint azonban a dolgozók mintegy fele így is kénytelen vasárnap dolgozni, elsősorban a kis boltokban, csak éppen nagyon rossz körülmények között, mert nem remélhet különleges hétvégi bérezést.

Szumlewicz azt javasolja, hogy a vasárnapi munkáért a tulajdonosok legalább 2,5-ször magasabb bért adjanak, mint a hétköznapokért, így csak azok a helyek tartanának nyitva vasárnap, amelyek alaposan felemelnék a vasárnapi fizetést. Ez jelenthetne megfelelő szelekciót arra, mi van nyitva és mi nem. A vasárnapi kereskedelem korlátozása segített ugyan a kis boltoknak, ám ezek száma ennek ellenére csökkent. Az egyértelmű nyertesek a benzinkutak voltak.