Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kereskedelmi háború: Európa válaszcsapást mér az USA-ra

Az EU már jövő héten kivetheti a védővámokat az érintett amerikai termékekre - írja az MTI.

A tervezettnél korábban, már jövő héten 25 százalékos védővámot vethet ki az Európai Unió mintegy 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékkel szemben, válaszul az európai acél- és alumíniumkivitelt sújtó importvámokra - jelentette ki szerdán Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos.

Arra számítok, hogy tovább fog fokozódni a kereskedelmi vita az Egyesült Államok és az Európai Unió között, szerinte Washington akár már ősszel megemelheti az európai autóimportra kivetett vámtarifákat - mondta el Malmström az SVT svéd televíziónak adott interjújában. Arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok részéről ez rendkívül ártalmas lépés lenne, amely világszerte munkahelyek százezreit sodorná veszélybe.

A svéd biztos emellett védelmébe vette az új amerikai védővámokra válaszul meghozott uniós ellenintézkedéseket, kiemelve, egyes véleményekkel szemben nem ezektől függ, hogy Donald Trump elnök vámokkal sújtja-e majd az európai autóimportot.

Az Európai Bizottság korábban azt közölte, hogy csak júliusban fogják hatályba léptetni a válaszintézkedések első körét. Malmström azonban most arról számolt be, hogy erre már jövő héten sor kerülhet.

Az EU a tervek szerint 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékkel szemben vezet be 25 százalékos importvámot, a már jóváhagyott listán egyebek mellett a mogyoróvaj, az áfonya és a narancslé is szerepel, de megtalálhatók rajta bizonyos mezőgazdasági termékek, számos vas- és acéláru, ruhák, ágyneműk, dohánytermékek, motorkerékpárok, jachtok, illetve a bourbon whiskey is.

Az EU tavaly 6,4 milliárd euró értékben exportált acélt és alumíniumot az Egyesült Államokba. Brüsszeli tájékoztatás szerint ezért a jövőben további 3,6 milliárd eurónyi amerikai termékre vetnek majd még ki importvámot. Erre három év múlva vagy a WTO vitarendezési eljárásának lezárulta után kerülhet sor.

Az Egyesült Államok nemrég jelentette be, hogy nem ad további mentességet az EU-nak az acél és alumínium importjára kiszabott 25, illetve 10 százalékos védővámok hatálya alól.

Az Európai Bizottság ezt követően a WTO-hoz fordult az amerikai védővámok miatt, illetve még korábban vizsgálatot indított annak felderítésére, hogy szükségesek-e intézkedések annak érdekében, hogy megvédjék az unió piacát az amerikai lépés nyomán nagy mennyiségben átirányított acéltól és alumíniumtól.

A fotó forrása: Toussaint Kluiters/ANP/AFP.