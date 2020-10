Kesztyűt dobtak Merkel arcába a lengyelek

Az új vezeték, mint problémagenerátor

Az orosz diplomácia mindvégig azt sulykolta, hogy az építkezést be fogják fejezni, és az ÉÁ2, mint az Ukrajnát elkerülő, EU-ba irányuló fő orosz földgázexport infrastruktúrája, igenis: mindenkinek fontos. Ettől még a projektben alig érintett dánok például egyetlen apró engedély meg nem adásával hónapokig blokkolták az amúgy is csúszásba kerülő munkálatokat. Hiába, hogy a moszkvai külügy vezetője, Szergej Lavrov a dolgok előbbre mozdítása érdekében tavaly decemberben már némi hadászati fenyegetőzéstől sem riadt vissza , mert a nyakas dánok csak idén júliusban adták be a derekukat . A tőlük is zöld utat kapott projekt befejezése azonban még így sem teljesen egyértelmű. Az uniós országok közt Németországnak, mint az új gáztranzit útvonalat biztosító fejlesztés legfőbb haszonélvezőjének meg kellene győznie mindenki mást, hogy nem csak német, hanem összeurópai érdek, hogy ők legyenek Nyugat-Európa fő földgázelosztó központja. A felpörgő problémagenerátor csillapítására ezért a németek a közelmúltban felajánlották, hogy az amerikai gáz európai térnyerését segítendő, 1 milliárd eurós pakkot tesznek az asztalra.