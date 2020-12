Két kézzel szórják a pénzt a csehek

Rácáfolva a gazdasági válságra magasan szárnyal a cseh ingatlanpiac, különösen jól mennek a szocialista időkből ismert vidéki házikók, amelyek ára két számjegyű ütemben nőtt idén is.

Miközben a cseh gazdaság más ágazatai, elsősorban az idegenforgalom még csak nem is vergődik, hanem a klinikai halál állapotában van, az ingatlanpiac egyenesen szárnyal - idézte a Radio Praha a Hospodarske Noviny összesítését. A forgalom és az árak is felfelé tartanak. Az ingatlanközvetítők nem tapasztalnak a tavaszihoz hasonló visszaesést, ha egy-egy adásvétel csúszik is, annak az az oka, hogy az eladót vagy a vevőt leveri a lábáról a koronavírus-betegség.

A idősebb prágai lakások ára tavaly is 18 százalékkal ugrott meg, és a tendencia folytatódik, mert a válság keltette bizonytalanságban sokan biztonságos befektetési lehetőséget látnak az ingatlanvásárlásban. Segíti a piacot, hogy a Cseh Nemzeti Bank lazított a jelzálog-hitelezés feltételin, hogy eltörölték az ingatlanszerzést terhelő adót, és hogy olcsón lehet kölcsönhöz jutni.

Elképesztő pályát futnak be a csehszlovák idők kisemberének vidéki bungallói, amelyek ismét divatba jöttek. Az idei év első három negyedében majdnem 30 százalékkal ugrott meg az áruk éves összehasonlításban a brutálisan erős keresletnek köszönhetően. Az adásvételek száma 12 százalékkal nőtt.

Az ingatlanközvetítők igyekeznek alkalmazkodni a járványhoz, például lehetővé tették a szerződések elektronikus aláírását és 3D-s videókat készítenek az eladásra szánt portékákról. Tapasztalataik szerint ugyanakkor az utóbbi nem pótolja a személyes szemrevételezést, vélhetően azért, mert egy-egy lakás személyes érzéseket kelt a potenciális vevőkben, amit távolról nem lehet "megízlelni".