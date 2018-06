Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kétmilliós visszaesés is jöhet az újautó-eladásokban

Szakértők szerint a Donald Trump amerikai elnök által meghirdetett kereskedelmi háború kétmillió darabos visszaesést is jelenthet az Egyesült Államok újautó-eladásaiban. A hatás pedig nemcsak a fogyasztóknak jelent terhet, de végső soron az autógyárak és a környezet is drágán megfizethet.

Trump elnök azt állítja, hogy az általa javasolt díjszabás segíteni fog az amerikaiaknak, de egy lehetséges vámbevezetés az autóimportra nagyon sokba kerülhet mindenkinek - írja a The Street.

A lapnak Jeff Schuster több forgatókönyvet is felvázolt az importvám esetleges életbe léptetése kapcsán, de egyik sem hozza meg a Trump által várt hatást. A 25 százalékos protekcionista teher ugyanis azt eredményezné, hogy ha csak részben terhelik rá az értékesítők a tételt a fogyasztókra, akkor évi 1 millióval kevesebb járművet adhatnak el az USA-ban. Ha viszont a teljes vámot a vásárlókra terhelik rá, az értékesítéseket akár 2 millióval is visszavetheti.

A fő gond az a tervezettel, hogyha a 25 százalékot beépítik az árba és nem csökken az Egyesült Államok külső autóimportja, akkor az amerikai gyártók is növelhetik az áraikat, mert még így is versenyképes alternatívái lehetnek az európai, japán kocsiknak. Viszont így végső soron a fogyasztók járhatnak rosszul: a drágább árakat nekik kell megfizetni, ami nagy valószínűséggel az újautó-vásárlási kedv visszaesésével jár majd.

Az USA-n kívüli gyártók nyilván nem akarnak elesni az egyik legnagyobb piacuktól, mert számukra jelentős bevételkiesést jelenthet a lépés. Ez akár az olyan gyártóknál, mint a Mercedes, vagy a BMW - de említhetnénk a japán márkákat is - a termelés világszintű csökkentésével is járhat. (Nem meglepő, hogy az EU is válaszcsapást tervez az Egyesült Államokkal szemben.)

Az amerikai vásárlók pedig a korszerű új autók helyett a régebbi modelleket vehetik majd meg, amelyek jóval nagyobb terhelést jelenthetnek a környezetre is korszerűtlen motorjuknak köszönhető károsanyag-kibocsátásuk révén - ahogy arra korábban a CNet is kitért a cikkében.

A fotó forrása: AFP PHOTO/Yoshikazu Tsuno.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.