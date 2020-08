Kétségbeesett lengyel kérés a maszk viselésére

A lengyel kereskedelmi kamara kétségbeesett felhívásban kérte a vásárlókat, hogy vegyék komolyan a maszkviselés kötelezettségét az üzletekben, amit egyre inkább elhanyagolnak.

A Lengyel Kereskedelmi Kamara kiadott egy állásfoglalást, amelyben azt kéri a vevőktől, hogy a vásárlások alatt takarják el maszkkal a szájukat és orrukat. Ebben tájékoztatják a vásárlókat, hogy az üzletek személyzete visszautasíthatja a kiszolgálását azoknak a személyeknek, akik nem viselnek maszkot, mi több ezért még a rendőrséget is hívhatják - írta a gazeta.pl.

A koronavírus még most is veszélyes Lengyelországban is, miközben a feszültség és a szigorítások enyhültek. Ezek keretében ugyan nem törölték el teljesen a kötelező maszkviselést, például a tömegközlekedési eszközökön vagy a boltokban, de jelentősen enyhítettek a szabályokon. A helyzet súlyosságára utal, hogy Ukrajna karantént rendelt el a Lengyelországból érkezőknek.

A kereskedelmi kamara figyelmeztetését az indokolta, hogy hiába kötelező a boltokban a maszk viselése, az emberek nagyon hanyagul teljesítik ezt a kötelezettségüket. Akkor sem veszik komolyan, amikor olyan boltokba térnek be, amelyekbe akár több százan is megfordulnak naponta. Ha a bolt rendőrt hív - mert azt is megeheti -, akkor a maszkviselés hiánya miatt büntetésre lehet számítani.