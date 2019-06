Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kétszeres szakadás Varsó és Budapest között?

Lengyelország a globális politika szereplőjévé akar válni, aminek egyik eszköze, hogy erősítik a lengyel jelenlétet az uniós szervezetekben és a NATO-ban. Mindkettő miatt súrlódások alakulhatnak ki a lengyel-magyar kapcsolatokban.

Hasadás keletkezhet a lengyel és a magyar kormány jó viszonyán - derül ki a Politico hírleveléből. Két olyan kérdés is akadhat, amelyben a két ország politikája ütköző pályára kerülhet. Az egyik az Ukrajnához fűződő viszony. Andrzej Duda lengyel államfő Brüsszelben találkozott ukrán kollégájával Volodimir Zelenszkijjel, aki azért látogatott az EU "fővárosába", hogy megerősítse az uniós vezetők bizalmát kormánya iránt.

Kijev olyan politikát fog követni az irányítása alatt, amelynek hosszú távú célja az ország beléptetése az EU-ba és a NATO-ba. A két elnök találkozója lengyel diplomaták szerint azt üzente a világnak, hogy Varsó határozottan támogatja ezeket a törekvéseket. Eközben a magyar kormány az Ukrajnában élő kisebbségek nyelvhasználatát korlátozó törvény miatt keresztbe tesz Kijev és a NATO szorosabb együttműködésének.

Bevándorláspolitika

Az előbbinél is komolyabb szakadás látszik a budapesti és a varsói vezetés között a bevándorláspolitikában. Lengyel diplomaták arról beszéltek a Politiciónak, hogy kormányuk támogatja a menekültek és a bevándorlók kezelését szabályzó Dublin II megállapodás általános felülvizsgálatát. Késznek látszik tárgyalni erről Berlinnel és Párizzsal, tudomásul véve, hogy a bevándorlás terheit viselő EU-tagállamok be akarják vonni a menekültek és a bevándorlók ügyeinek kezelésébe a többi országot is.

A magyar kormány ezzel szemben minden ezzel kapcsolatos felvetést elutasít, a Politico szerint csak azzal foglalkozik, hogy a bevándorlás ügyét valahogy saját hatalma megerősítésére használja fel.

Globális Lengyelország

A lengyel vezetés összességében egyfajta "Global Poland" politikát akar vinni, más szóval meg akarja erősíteni Lengyelország nemzetközi szerepvállalását. Első lépésként meg akarják szerezni az USA támogatását ahhoz, hogy lengyel diplomata tölthesse be a NATO hamarosan megüresedő főtitkár-helyettesi posztját. Duda hamarosan találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban, amit fel kíván használni arra, hogy lobbizzon ezért a posztért.