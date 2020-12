Kettős mérce: samponok, mosószerek buktak le

Folyamatban vannak azok a vizsgálatok, amelyek kiderítik, hogy sok ismert terméket valóban más minőségben árulnak a nyugati országokban, mint keletiekben. Már vannak eredmények is.

Már eredményt is hoztak azok a hivatalos laboratóriumi vizsgálatok, amelyek a kettős minőség kizárására indultak azokban az árucsoportokban, ahol ilyesmi előfordulhat - írja a Magyar Nemzet. A jelenleg is folyamatban lévő magyarországi ellenőrzések megállapításaiból végre kiderülhet, mennyire megalapozottak a minőségi észrevételek, illetve mennyire elterjedt ez a jelenség hazánkban.

Azokról a termékekről van szó, amelyek esetén felmerülhet, hogy az egyik EU-s tagállamban úgy forgalmazzák, hogy márkanevében, küllemében megegyezik a más tagállamokban forgalmazott áruval, azonban az összetételében vagy más jellemzőiben jelentős eltérések vannak. Az ilyen eltérés előfordulhat, de arról tájékoztatni kell a vásárlót.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált vegyipari laboratóriumában 360 termékminta vizsgálata kezdődött meg és most is tart olyan árucikkekből, amelyek itthon beszerezhető háztartási-vegyipari és tisztálkodási-kozmetikai szerek, és kaphatók Németországban, Olaszországban, Ausztriában is az online és a hagyományos kereskedelemben.

Az eddigi ellenőrzések során találtak olyan Magyarországon kapható termékeket, amelyek kevesebb hatóanyagot tartalmaznak a Nyugat-Európában azonos márkanéven és csomagolásban kínált árucikkekhez képest. A kettős minőségű árucikkek között mosószer, folttisztító, tusfürdő és sampon is található. A hatóság egyelőre csak jelzi a gondot a forgalmazóknak, 2022-től azonban jön a bírságolás.