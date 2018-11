Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ki lesz Merkel utódja? Már megindult a harc

Elkezdődött csütörtökön a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) három esélyes elnökjelöltjének bemutatkozására szervezett regionális konferenciák sora, az országjárás első, lübecki állomásán mindhárman hasonló nézeteket fejtettek ki.

Annegret Kramp-Karrenbauer főtitkár, Friedrich Merz volt parlamenti (Bundestag-) frakcióvezető és Jens Spahn egészségügyi miniszter a mintegy 800 CDU-tag részvételével tartott esti fórumon előzetes megállapodásuk alapján nem bírálta egymást. Amikor az egyik résztvevő azt kérte tőlük, hogy mutassanak rá az elképzeléseik közötti különbségekre, azt hangoztatták, hogy a jelöltek és programjaik értékelése a tagság és a decemberi tisztújító kongresszus küldötteinek feladata - írja az MTI.

Freidrich Merz kiemelte, hogy csak jót hajlandóak mondani egymásról. Annegret Kramp-Karrenbauer hozzátette: "más pártok boldogok lennének, ha legalább egy jó elnökjelöltjük lenne, nekünk viszont három is van". Jens Spahn aláhúzta: "akárhogy is végződik a választás, a nyertes a CDU lesz". Mindhárman leszögezték, hogy megválasztásuk esetén együttműködésre törekednének Angela Merkel kancellárral, a CDU távozó elnökével, és nem azon igyekeznének, hogy a pártelnöki tisztség után a kormányfői pozíciót is megszerezzék.

A jelöltek az összes többi kérdésben is hasonlóan foglaltak állást, egyaránt hangsúlyozták, hogy a CDU-ban a tagság és a párton belüli szerveződések részvételére építő megújulásra van szükség, de továbbra is a politikai színtér közepén kell maradni és vissza kell szerezni a párttól, illetve a bajor testvérpárttól, a Keresztényszociális Uniótól (CSU) jobbra álló Alternatíva Németországhoz (AfD) átállt szavazókat. Friedrich Merz kijelentette, hogy a CDU/CSU támogatottságát ismét a 40 százalékos szintre lehet emelni, és meg lehet felezni az AfD választói támogatottságát. Jens Spahn úgy vélte, a CDU megújításával azt is el lehet érni, hogy az AfD "eltűnjön".

Nem mutatkoztak lényeges eltérések az egyik legtöbbet tárgyalt témával, a bevándorlással és a 2015-ös menekültválsággal kapcsolatban sem. Freidrich Merz hangsúlyozta, hogy a német nem "multikulti", hanem a nyugati keresztény-zsidó kultúrán alapuló társadalom, amely nem tűrheti el a menedékkérők körében jelentkező idegenellenességet és antiszemitizmust. Hozzátette: "senkinek sincs joga ahhoz, hogy saját jogrendet vezessen be".

Annegret Kramp-Karrenbauer kiemelte, hogy nem fordulhat elő még egyszer a 2015-ös menekülthullám, és elfogadhatatlan, ha a németek nem vállalják saját kultúrájukat, például nem tanítanak az óvodában karácsonyi dalokat, mert a nevelők attól tartanak, hogy ezzel megsértenék a nem keresztény családból származó gyerekeket. Jens Spahn szintén hangoztatta, hogy Németország ugyan a világra nyitott és toleráns, de nem "multikulturális" ország. Hozzátette: nem ért egyet a CDU/CSU és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciós szerződésének azon pontjával, miszerint évente 180 ezer és 220 ezer között lehet a humanitárius okokból befogadandó emberek száma, mert túl magasnak tartja ezt.

Így áll most az erősorrend

Angela Merkel, aki 2000 óta vezeti a CDU-t, október végén jelentette be, hogy nem pályázza meg ismét az elnöki tisztségét. Az új elnököt a Hamburgban december 7-én kezdődő tisztújító kongresszuson választja meg az 1001 kongresszusi küldött. Addig még hét regionális konferenciát tartanak a három legesélyesebb jelölt részvételével.

A csütörtökön ismertetett közvélemény-kutatási adatok szerint a CDU-szavazók körében Annegret Kramp-Karrenbauer a legnépszerűbb. Az ARD országos köztelevízió Deutschlandtrend nevű felmérése alapján 46 százalékuk őt tartja a leginkább alkalmasnak a pártelnöki tisztségre. A második helyen Freidrich Merz áll 31 százalékos támogatottsággal, Jens Spahn 12 százalékkal a harmadik.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a német lakosság többsége, 56 százaléka szerint Angela Merkelnek a pártelnöki tisztség után nem kell a kancellári tisztségtől is megválnia, hanem a ciklus végéig, 2021 őszéig a hivatalában kell maradnia.