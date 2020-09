Kiderült a svéd modell újabb titka

Az általában elfogadott járványügyi intézkedésekre fittyet hányó svéd modellel szemben azt szokták felhozni, hogy a többi észak-európai országban sokkal kevesebben haltak meg koronavírus-betegségben, mint a svédeknél. Most ez az érv is megdőlni látszik.

Anders Tegnell, a svéd kormány első számú járványügyi szaktanácsadója, a viszonylag laza járványügyi intézkedések atyja összefüggésbe hozza az influenzában az elmúlt években elhunytak, és a koronavírus-betegségben idén meghaltak számát - derül ki a CNBC cikkéből. Ehhez egy analógiát hoz, hogy megvilágítsa az összefüggést. Amikor télen viszonylag sok ember hal bele influenzafertőzésbe, akkor nyáron kevesebben jutnak erre a sorsra. Ugyanaz ez a helyzet az influenza és a koronavírus-fertőzés viszonyában.

Azokban az országokban, amelyekben az elmúlt két évben kevesen haltak bele influenzafertőzésbe, idén viszonylag többen estek áldozatul a koronavírusnak és fordítva. Svédországban az elmúlt három évben alacsony volt az influenza-halálesetek száma, miközben az koronavírus viszonylag sok áldozatot szedett. Ezzel szemben Norvégiában például, ahol jók a koronavírus halálozási adatok, az elmúlt két évben viszonylag sokan haltak meg az influenza miatt. Számos hasonló országot találhatunk, amelyek esetén ugyanezt mutatja a statisztika.

Svédországban a tavaszi járványhullám idején nem zárták be az iskolákat és a vendéglőket és az arcmaszk használatát is lazábban veszik. A viszonylag magas koronavírus-halálozást az idősotthonokban tapasztalták, amelyekben egyébként az influenza is több áldozatot szed, mint a lakosság más csoportjaiban. Főként ezért támadták Tegnellt, aki szerint egy járvány kezelésének lényege, hogy irányított módon kialakuljon a népesség természetes nyájvédettsége.

Az amerikai John Hopkins Egyetem adatai szerint Svédország eddig 90 ezer koronavírus-fertőzést jelentett 5870 elhunyt mellett, míg a fele akkora népességű Dánia 25 ezer esetből 641-et. Ugyanakkor a svédek eddig elkerülték a járvány második hullámát, bár Stockholmban romlott a helyzet az elmúlt napokban, ezért bevezethetnek korlátozásokat.