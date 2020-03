Kiderült az igazság a mag nélküli dinnyéről

Szlovákiában a mag nélküli dinnyét keresik a vásárlók, ám sokszor úgy érzik, hogy becsapják őket, mert az ilyen gyümölcsben is találnak magot. Az igazság ennél kissé bonyolultabb.

Nagyon divatossá vált manapság a triploid hibrid dinnye Szlovákiában, amit más néven mag nélkülinek is neveznek - írta a pozsonyi Új Szó. Nyugatról beszivárgott a divat, miszerint a vásárlók a kis méretű dinnyét keresik, amit egyszerre elfogyasztanak, így nem kell felbontva a hűtőben tárolni. Jól fogynak a nagyon édes, piros húsú, mag nélküli fajták.

Ha a vásárló mag nélküli dinnyét kér, és mégis talál benne apró, csökevényes magokat, ez még nem azt jelenti, hogy a dinnyetermesztő becsapta. Ezek a termések is tartalmazhatnak kicsi, fehér, éretlen vagy léha magokat, aminek kialakulását termesztéstechnológiai, környezeti és genetikai tényezők is befolyásolhatják.

A tripolid hibridek termesztése nem egyszerű. A mag nélküli dinnyék porzó fajtákat és porzó méhecskéket is igényelnek ahhoz, hogy termést hozzanak. Különböző földrajzi területeken különféle lehet a dinnye külső megjelenése és a termés mennyisége is. Ezért ajánlatos szakember segítségét is kikérni a fajtaválasztásban és a termesztés során, ha valaki dinnyetermesztésre adja a fejét.