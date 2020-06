Kiderült, hogyan küzd a korupció ellen a magyar kormány

Az Európa Tanács országai közül Magyarország vette a leginkább semmibe az országgyűlési képviselők munkáját érintő korrupciós ajánlásokat - derült ki a GRECO-csoport szerdán nyilvánosságra hozott évértékelő jelentéséből. Az ország a bírói és az ügyészi munkát átszövő korrupció elleni fellépést összesítő statisztikákban is sereghajtók közé tartozik Európában - írta az Index.

Magyarországgal szemben 2017 óta folyik az eljárás amiatt, mert nem teljesíti a GRECO (Korrupció Elleni Államok Csoportja - Group of States against Corruption)) ajánlásait. Továbbra is várunk arra, hogy meglegyen erre a politikai akarat - jelentette ki Marin Mrcela, a csoport elnöke friss jelentésük bemutatóján. Ezzel együtt úgy látja, hogy a magyar kormány és a GRECO kapcsolata az utóbbi egy évben javult.

Egy magas szintű országlátogatáson ígéretet kaptunk arra, hogy a kormány teljesíteni fogja az ajánlásokat. Most várjuk az eredményeket - válaszolta Mrcela az EUrologus kérdésére.

Az EU-tól független, strasbourgi székhelyű szervezet - amelynek tagja 48 európai ország és az USA - friss jelentése szerint a magyar kormány mindössze ötöt hajtott végre az országnak címzett tizennyolc ajánlásból. Ezzel azon 15 európai állam (Ausztria, Csehország, Dánia, Észak-Macedónia, Franciaország, Németország, Írország, Luxemburg, Monaco, Örményország, Lengyelország, Portugália, Románia és Törökország) közé tartozik, amelyek különösen rossz arányban hajlandóak együttműködni a korrupcióellenes szervezettel.

Magyarország az elmúlt években összesen hét ajánlást kapott a GRECO-csoporttól arra vonatkozóan, hogyan lehetne a parlamenti képviselők munkáját átláthatóbbá és korrupciómentessé tenni - ebből az Orbán-kormány hatot egyáltalán nem fogadott meg.

Az igazságszolgáltatást átszövő korrupció elleni fellépésben jobb a helyzet: a bírók munkájára vonatkozó hat ajánlásból hármat fogadott meg a kormányzat, az ügyészeket érintő öt ajánlásból pedig egyet teljesen és hármat részben.

Már az is jelentős előrelépésnek tekinthető az Orbán-kormány és a GRECO-csoport viszonyában, hogy a kabinet idén engedélyezte a statisztika és az országjelentés nyilvánosságra hozatalát.