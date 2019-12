Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, kiknek üzlet a bevándorlók bebörtönzése

Az Egyesült Államok magánbörtöneinek a profitja hatalmasat ugrott, hogy Donald Trump elnök szigorított a bevándorlási eljárásokon. Az elzárt emberek legnagyobb része nem is bűnöző, jogszerűen néhány hónap után szabadulhatnak is. Nemcsak a bevételek, de az agresszív visszaélések száma is jelentősen megnőtt.

Négymilliárd dollárral emelkedett az Egyesült Államokban a nem állami fenntartású börtönök bevétele az elmúlt három évben, hogy Donald Trump már elnökként belekezdett a bevándorlási szabályok szigorításába. 24 büntetésvégrehajtási intézményben összesen 17 000 új férőhelyet létesítettek csak emiatt - derül ki a PBS riportjából.

Az Egyesült Államok börtönszisztéma elég sajátságos: ugyan vannak állami és szövetségi intézmények is, de a legtöbb esetben ezek fenntartását kiadták cégeknek. Amellett, hogy ezek pénzt kapnak a közfeladatok ellátásáért, más szolgáltatásokért is bevételeket szereznek: például üzemeltetik a börtönboltokat, vagy az enyhébb besorolású bűnözőket kiadják bérmunkásnak.

De Trump intézkedései miatt nemcsak a bebörtönzött bevándorlók száma és az utánuk szerzett bevételek nőttek meg: a fegyintézetekben több mint 400 szexuális zaklatás történt, valamint 29 ember halt meg a rossz bánásmód miatt.

A probléma forrása emberi jogi szervezetek szerint az, hogy a bevándorlók nagy részét teljesen feleslegesen zárják be a szigorúan őrzött intézményekbe. Az 50 ezer őrizetben lévő ember 67 százaléka olyan, aki csak a bevándorlási eljárásának befejezésére vár, 26 százalékuk pedig menekültügyi procedúrájának befejezésére vár. A bírósági eljárások nagy részében pedig megadják a kérvényezőknek a menekült státuszt, vagy az ideiglenes vízumot.

Művészek, hogy felhívják a figyelmet a problémára, a kaliforniai Clermontban egy kiállítást csináltak, ahol a menekülő szentcsalád tagjait börtönrácsok mögé zárták.