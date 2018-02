Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült Putyin újabb titkos terve

Vlagyimir Putyin igyekszik bevonni az orosz üzleti élet szereplőit Oroszország saját csúcsszintű elitképzésének kialakításába. Nem is kell sokat győzködnie őket: a nyugati szankciókra válaszul sokan saját hazájukban akarják taníttatni gyermekeiket, nem engedve a nyugati színvonalból.

Vlagyimir Putyin nyilvános tévéshow-ban látta vendégül Oroszország néhány kiugróan tehetséges diákját, hogy a velük folytatott beszélgetéssel bizonyítsa: van értelme jelenetős összegeket költeni a legismertebb nyugati oktatási intézményekkel versenyző orosz elitképzés támogatására - vezeti fel az átalakuló orosz elitoktatásról szóló cikkét a Bloomberg. Az államfő az oroszországi üzleti élet vezetőinek figyelmét kívánta ráirányítani arra, mire kellene fordítaniuk a pénzüket.

Mintaprojekt

A beszélgetés a Sirius oktatási központban volt. Ez az intézmény Szocsiban, a 2014-es téli olimpiai játékok helyszínén működik több orosz milliárdos anyagi támogatásával. A Kreml mintának tekinti a projektet: a Sirius keretein belül 600 különösen tehetséges diák vehet részt havi intenzív kurzusokon, amelyek témája a fizikától kezdve a számítógépes kódoláson át a balettig terjed.

Minél intelligensebbek és műveltebbek az emberek annál kevésbé agresszívek - jegyezte meg Putyin. Ő csak tudja, hiszen saját bevallása szerint kötekedő utcagyerekként nőtt fel. Sajátos módon az elnök agresszív külpolitikája hozzájárul az orosz oktatás felvirágzásához. Az ukrajnai orosz beavatkozás miatt bevezetett EU-s és amerikai szankcióik miatt ugyanis egyre több dúsgazdag orosz akarja saját hazájában taníttatni gyerekeit.

Számos projekt

A Krím 2014-es Oroszországhoz csatolása óta több mint 30 milliárdos vagyonnal rendelkező üzletember és cégvezető alapított vagy segített alapítani olyan oroszországi oktatási intézményeket, amelyek célja az elitképzés. Eközben felére esett például a Nagy-Britannia egyetemire beíratott orosz diákok száma, pedig korábban ez volt az orosz elit gyermekeinek kedvenc célpontja.

Herman Gref, az állami tulajdonú Sberbank vezetője és felesége Jana például Horoskola néven nyitott iskolát Moszkvában szeptemberben. Ezzel felsorakoztak Szulejman Krimov és Nyikita Misin intézményei mellé. Összesen 135 ilyen elitiskola jött létre 2014 óta, ám egyik sem mérhető Vagyim Moskovics, a Ros Agro Plc alapítója 200 millió dolláros Letovo projektjéhez. Ennek hipermodern központjában Moszkva külvárosában idén ősszel kezdődik meg a tanítás.

Nem elég a pénz

Moskovics, akinek két idősebb gyermeke az amerikai Stanford University elitegyetemen tanult, úgy véli, hogy iskoláját egyedivé teszi felvételi rendszere. A gazdagok - de még ő sem - vásárolhatják be egyszerűen csemetéiket az intézménybe. Csak az juthat be, aki mögött van elég pénz és képes kitölteni a felvételi tesztet. Ezt azzal indokolja, hogy a modern gazdaság a tudásról szól, amihez Oroszországnak is alkalmazkodnia kell, ha versenyképes akar lenni a világon.

Az orosz oktatás a Szovjetunió összeomlása után lezüllött, a közoktatásban a legjobb tanárok sem keresnek többet havi 250 dollárnál (65 ezer forint). A tanítás még mindig a standard tesztekkel mérhető lexikális tudást díjazza a kreativitás értékelése helyett. A sertéshús- és cukorüzletben meggazdagodott Moskovics azt reméli, hogy a Letovo létrejötte ösztönözni fogja az oktatás reformját az egész országban.

Mint bárhol a világon

A kollégiumokkal, sportpályákkal ellátott, nyugati típusú campus oktatási anyaga a legjobb külföldi intézményeket tekinti majd mintájának és az oktatógárdát is részben a világ minden tájáról, a legjobb professzorok közül toborozzák. Az éves tandíj 20 ezer dollár lesz (ötmillió forint), ami fele a hasonló brit iskolák tandíjának, ám a szerényebb anyagiakkal rendelkező szülők engedményt kaphatnak. A tervek szerint a 2020-as tanévben már 1100 diák tanulhat 160 oktatótól, akik közül 60 külföldi vendég professzor lesz.

