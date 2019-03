Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kifullad a populista lázadás: ahogy jött, úgy mehet

Üstökösként emelkedett fel az olasz politikai közéletben az elitellenes, radikális baloldali Öt Csillag Mozgalom, és könnyen lehet, hogy éppen ilyen drámai módon zuhan a mélybe. Ezzel lépéskényszerbe hozhatja a másik olasz populista pártot, egyben koalíciós partnerét a kormányban, a jobboldali Ligát.

Olaszország populista lázadóinak mozgalma összeomlóban van: a radikális baloldali Öt Csillag Mozgalom egymás után szenved szégyenteljes vereségeket a regionális választásokon, amelyeken a kormánykoalíció másik pártja, a szintén radikális, de jobboldali Liga nyer. Az utóbbinak az a fő problémája, mikor szoríthatná ki a hatalomból koalíciós partnerét. Ezzel felütéssel kezdi az olasz belpolitika drámai változását elemző cikkét a Ferdinando Giugliano, a Bloomberg publicistája.

Megdöbbentette a világot az Öt Csillag Mozgalom azzal, milyen gyorsan vált laza politikai szerveződésből Olaszország legnagyobb pártjává, ám az elmúlt időszakokban elszenvedett regionális választási vereségek nyomán ugyanolyan gyorsan eltűnhet a színről, ahogy megjelent. A szardíniai szavazáson szégyenszemre a harmadik helyen végezett tízszázalékos eredménnyel, miközben egy évvel ezelőtt, az országgyűlési választásokon még 40 százalékot szerezett ugyanitt. Még az akkor eltemetett balközép Demokrata Párt is eléjük került.

Gyenge magyarázat

Luigi Di Maio, a párt elnöke, Olaszország miniszterelnök-helyettese azzal magyarázta a rossz bizonyítványt, hogy a regionális választásokon mindig rosszul szerepelnek. Ezért aki a tavalyi és az idei eredményüket összehasonlítja, az a körtét veti össze az almával. Csakhogy a szardíniai bukás nagysága felülírja ezt az érvelést, főként, hogy egy héttel korábban Abruzzóban hasonló szégyen érte a pártot.

A Bloomberg publicistája szerint az Öt Csillag mindenekelőtt azért nem tudott mit kezdeni tavalyi támogatottságával, mert identitási válságban van. Az országgyűlési választás után koalícióra lépett a bevándorlásellenes Ligával mint kisebb partnerrel, ám e párt vezetője, Matteo Salvini belügyminiszterként úgy viselkedik, mintha ő vezetné a kormányt. Elhomályosítja Giuseppe Conte miniszterelnököt, a technokrata jogászt, akit az Öt Csillag talált az ország első számú vezetőjének posztjára.

Cikk-cakkok

Emellett nem teljesítették az ígéreteiket. Nem zárták be az ILVA acélművet, amely súlyos környezeti károkat okoz és nem állították le a kelet felől gázt szállító TAP vezeték építését, amit túl költségesnek minősítettek. Taktikai megfontolásból (hogy ne tűnjenek bevándorlópártinak) megvédték Salvinit a jogi eljárástól (nem szavazták meg parlamenti képviselői mentelmi joga felfüggesztését), amikor valaki beperelte az egyik menekülthajó feltartóztatásáért. Ezzel azt a választási ígéretüket szegték meg, hogy megszüntetik a politikusok jogon felüli státusát.

Végül - akárcsak a Liga - összevissza beszéltek arról, hogy Olaszországnak bent kellene-e maradnia az eurózónában vagy sem, amivel az a gondjuk, hogy míg a Liga vezérének nem ártott meg a levegőbe beszélés, addig Di Maio süllyed a népszerűségi listákon. Salvini a bevándorlókkal szembeni kőkemény fellépésének köszönhetően szárnyal a közvélemény-kutatásokon. Az Öt Csillag hanyatlása a Bloomberg cikkírója szerint elkerülhetetlen volt.

Sokat markoltak

Túl sokat ígértek, miközben a politikai álmos könyvek szerint sok vállalást lehetetlen teljesíteni. Proteszt pártként nem volt gyakorlatuk a hatalom gyakorlásában, nem voltak felkészült politikusaik, akiket a kormányzati posztokra helyezhettek volna. Eközben a Liga, amely három évtizede vesz részt a közéletben, szélesebb háttérre támaszkodhatott.

A fő felelősök azonban Di Maio és a mozgalom titokzatos, háttérbe húzódó vezetője, Davide Casaleggio. A két fiatal aktivistát Beppe Grillo humorista, pártalapító (képünkön) és webalapú közvetlen demokrácia kitalálója, Gianroberto Casaleggio, Davide apja emeltek vezető pozícióba. A két ifjú vezető döntött úgy, hogy koalícióra lépnek Salvinivel annak ellenére, hogy a párt balszárnya tiltakozott ez ellen. Di Maio és Casaleggio most azzal szembesülnek, hogy a párt súlyos vereséget szenvedhet a májusi európapi parlamenti választáson.

Tanulság a másik oldalon

Az Öt Csillag hanyatlása súlyos tanulságokkal szolgálhat a Ligának is. Szardíniában ők sem szerepeltek túl jól, a régió vezetőjét egy jobboldali pártcsoport tagjaként tudták befuttatni, amelynek tagja volt Silvio Berlusconi Forza Italiája is. Abruzzóban hasonlóan nyertek. Ugyanakkor erős közvélemény-kutatási szereplésük arra utal, hogy a Liga lenne Olaszország legnagyobb pártja, ha most vasárnap lennének a választások.

Salvini egyelőre kizárja, hogy - kilépve a kormányból - kierőszakolnának egy parlamenti választást, azt mondja, hogy a jelenlegi vezetés marad mandátuma lejártáig. Ugyanakkor az idő nem feltétlenül neki dolgozik. Olaszország gazdasági gondjai mélyülhetnek, miközben az országot a tavalyi szavazás előtt kormányzó balközép pártszövetség összeszedheti magát. Az európai parlamenti választások után úgy érezheti, ideje lépnie.

Ez a lehetőség tovább gyengíti az Öt Csillagot - véli a Bloomberg publicistája. Azt kéne mutatnia a szavazóknak, hogy tisztában van azzal, mit akar és mit érhet el, ám ahogy lemarad Salvini mögött, úgy nő az új választás esélye. Összességében még az olasz politikatörténetben is nehéz olyan politikai erőt találni, amely egy parlamenti választás domináns szereplőjéből ilyen gyorsan ennyire gyengévé vált.