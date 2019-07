Kijelölték az Európai Bizottság új elnökét

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság új elnöke. A politikus 2013 óta Németország védelmi miniszteri tisztségét tölti be és a legnagyobb kormánypárt, a CDU tagja.

Donald Tusk közölte, az Európai Tanács szívesen látná az Európai Bizottság elnöki székében Ursula von der Leyent, a jelöltet azonban az Európai Parlament tagjai többségének kell megválasztania. Elfogadása esetén megbízatása öt évig, 2024. október 31-ig tart.

Az uniós tagállamok az Európai Tanács élére Charles Michel belga liberális miniszterelnököt választották. Michel december 1-jétől 2022. május 31-ig tölti be új hivatalát. Tanácsi elnöki pozíciója mellett az euróövezet országait tömörítő csoport elnöki tisztségét is viselni fogja. Az Európai Tanács elnökének két és fél éves megbízatása egyszer újítható meg - írja az MTI.

Mint elmondta, az állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének székében Josep Borrell spanyol külügyminisztert látnák szívesen. Megválasztása esetén hivatali ideje a jelenlegi bizottság munkájának befejezését követően október 31-től öt évre szól.

A tanács az Európai Központi Bank (EKB) következő vezetőjének a francia Christine Lagarde-ot, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatóját nevezte meg - közölte a tanácsi elnök. Az Európai Tanács az Európai Parlamenttel és az EKB Kormányzótanácsával konzultációt fog kezdeni, amelyet követően tanácsi ajánlás alapján hivatalos határozatot hoznak majd az új vezető kinevezésről. Az Európai Központi Bank elnökének megbízatása 8 évig tart, és nem megújítható.

A három napon át tartó tárgyalások alkalmával a tagállami vezetők vitát folytattak az Európai Parlament (EP) következő elnökének személyéről is. Sajtóértekezletén Tusk elmondta, az uniós vezetők "tiszteletben tartva az emberek akaratát és a folyamat tisztaságát", jelöltet nem neveztek meg, ugyanis az EP elnöki jelöltállításának határideje kedd este tíz órakor jár le. Hozzátette, a tagállamok szívesen látnák, ha az EU-parlament első két és fél évre szóló elnöki megbiztatása alatt szociáldemokrata vezető elnökölne, a második ciklusban pedig jobbközép, konzervatív vezetője lenne az uniós parlamentnek.

Kicsoda Ursula Von der Leyen?

Ursula von der Leyen 61 éves, Brüsszelben született. Eredeti végzettsége szerint orvos - áll az Index.hu bigráfiájában.

Tizenöt éve folyamatosan vezető tisztséget töltött be Angela Merkel kormányaiban: 2005-től 2009-ig családügyi miniszter, 2009 és 2013 között munkaügyi és szociális ügyekért felelős miniszter volt. Progresszív döntéseivel megnyitotta a Kereszténydemokrata Uniót (CDU) a baloldali szavazók felé is: támogatta a bölcsődei-óvodai férőhelyek növelését, hogy a cégek irányító testületeiben női kvótát vezessenek be, megvédte a melegházasság intézményét és az országos minimálbért.

2013 decembere óta védelmi miniszter, ő volt az első nő, aki betöltötte ezt a posztot. A Spiegel úgy jellemzi a róla szóló cikkválogatásában, hogy ő Németország második legbefolyásosabb asszonya. Korábban Angela Merkel lehetséges utódjaként is emlegették a német kancellári székben, és az is felmerült, hogy a NATO főtitkárának neveznék ki Jens Stoltenberg mandátumának lejárta után.

Korábban többször is beszélt arról, hogy egy föderalista EU az álma. Ehhez Svájcot, Németországot és az Egyesült Államokat hozta fel példaként a Spiegelnek adott 2011-es interjújában. 2015-ben is azt mondta, hogy reményei szerint a gyerekei, és unokái Európája már nem államok laza uniója lesz, amit nemzeti érdekek tartanak béklyóban. Védelmi miniszterként pedig a nagyobb biztonsági együttműködés mellett érvelt az EU-ban.