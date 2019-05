Kíméletlen népítélet kormányról és ellenzékről

Alaposan elmeszelték a választók az angliai és észak-írországi helyi szavazásokon az Egyesült Királyság két nagy pártját a brexittel kapcsolatos kétbalkezes, zavaros politikájuk és tehetetlenségük miatt. Úgy tűnik, egy országos választás fordulatot hozna a szigetország kormányzásában.

A szavazók megbüntették a konzervatív kormányt azért, mert nem képes végrehajtani a brexitet. Ezt a tanulságot vonja le minden sajtóorgánum abból, hogy a toryk óriási vereséget szenvedtek az angliai és észak-írországi helyhatóságok egy részében tartott szavazásokon. A péntek délig rendelkezésre álló adatok szerint 440 mandátumot buktak el, és a szakértők azt jósolták, hogy a nap végére 800 mínusznál állhat meg a számláló.

A szavazás előtt a Konzervatív Párt elve nagyon rossz eredményt jelzett előre, hogy ne okozzon meglepetést a kudarc, ám úgy tűnik sikerül megközelíteni az legsötétebb, ezer képviselői hely elvesztéséről szóló jóslatot is - emelte ki a Business Week. Váratlan rossz hír viszont a toryknak, hogy a várakozásokkal ellentétben, nem azért buknak, mert a szavazóik otthon maradnak - a részvételi arányok az elmúlt időszakban megszokott körül alakultak.

Borzalmas válaszok

A konzervatív aktivisták beszámolói szerint az EU-s kilépést támogatók és ellenzők egyaránt dühösek a kormánypártra azért, ahogy a brexitet kezeli, továbbá azért, hogy Theresa May kormánya a teljes káosz képét mutatja. A legelkötelezettebb konzervatív szavazók egy része otthon maradt - úgy tűnik, helyettük viszont mások ezúttal elmentek szavazni -, ezzel tiltakozva az ellen, hogy országuk még mindig az EU tagállama. Nem meglepő, hogy felújultak a May lemondását követelő hangok: ezúttal egy volt miniszter szólította fel nyilvánosan a kormányfőt, hogy mondjon le.

Az ellenzéki Munkáspárt sem dörzsölgetheti azonban a tenyerét, hogy kilenc év tory kormányzás és ezen belül két év brexitkáosz után most újra ők jöhetnek. Kilépés- és maradáspárti szavazók is elfordultak a párttól a brexittel kapcsolatban szándékosan homályos politikája miatt. A szavazás ugyan azt mutathatja, hogy jelenleg a Munkáspárt az ország legerősebb pártja, ám messze nem áll annyival jobban, amennyivel a választási ciklus jelenlegi szakaszában állhatna vagy állnia kellene.

Mi jöhet ezután?

A nagy pártokkal szembeni tiltakozó szavazatokat a Liberális Demokraták és a Zöld Párt gyűjtötte be. Bár mindketten egyértelműen az EU-ban maradás pártján álltak, brexiterek is voksoltak rájuk, hogy így fejezzék ki saját pártjukkal szembeni elégedetlenségüket. Ez lehet az oka annak, hogy a Liberális Demokraták minden várakozást felülmúló eredményt könyvelhetnek el. A zöldek meglepetést szereztek jó szereplésükkel - klímaváltozással kapcsolatos tüntetések is segíthették őket, miután az ezzel kapcsolatos aggodalmak egyre erősebbek a brit társadalomban is.

A szavazás nem ad pontos képet arról, milyen eredmény várható Nagy-Britanniában a május végi európai parlamenti választáson, mivel most nem indult két új politikai erő: a Brexit Párt és a Change UK. Az előbbi elszívhatja a toryktól a brexiter szavazók túlnyomó részét, az utóbbi az EU-párti szavazók körében lehet sikeres. Más szóval a konzervatívokra még nagyobb vereség vár és vélhetően a Munkáspárt sem fog jobban szerepelni.

A Business Week értékelése szerint az önkormányzati választások arra utalnak, hogy a következő parlamenti szavazáson - akár előre hozzák azt, akár a tervezett 2022-es időpontban rendezik - a Munkáspárt nyerne, de nem szerezne abszolút többséget. Ezért koalíciót kellene kötnie a Liberális Demokratákkal és/vagy a nacionalista Skót Nemzeti Párttal.