Kína leiskolázta a világot és keresztben lenyelte az USA-t

Kína elérte, hogy az Egészségügyi Világszervezet kongresszusa ne indítson vizsgálatot a koronavírus-járvány forrásával kapcsolatban, és ehhez csak annyit kellett tennie, hogy szemben a washingtoni vezetéssel, Peking nem üti, hanem babusgatja a világszervezetet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kongresszusa előtt úgy tűnt, hogy válaszul a világot padlóra küldő koronavírus-járványra az ausztrál kormány indítványára vizsgálatot fognak indítani a járvány forrásának és okának kiderítésére. Ez Kína látványos megszégyenülését hozta volna, hiszen nyilvánvaló, hogy a kórokozó Hupej tartományból Vuhan városának környékéről indult világhódító, vagy inkább világpusztító útjára.

Ehelyett az történt, hogy Kína kijátszotta az ENSZ összes tagállamát, beleértve ebbe a garabonciás kormány vezetése alatt álló Egyesült Államokat is - derül ki a Business Insider cikkéből. A közgyűlés az ausztrál javaslatot napirendjére sem vette, ehelyett egy gyengéden megfogalmazott európai uniós indítványról döntött, amely a tanulságok levonásáról szól, anélkül hogy megemlítené Kínát vagy Vuhant, ahol az első fertőzéseket és megbetegedéseket feljegyezték.

Már támogatják

Kína félretette korábbi ellenállását bármilyen vizsgálattal szemben, és megszavazta a javaslatot. Hszi Csin-ping államfő meglepően békés hangulatú beszédben biztosította támogatásáról az ötletet: azt mondta, hogy országa támogatja a vizsgálatot, miután a járvány lecsengett. A WHO eljárásának tudományos alapokon kell nyugodnia, elfogulatlannak és rigorózusan szakszerűnek kell lennie - tette hozzá, amivel senki sem vitatkozna.

Hogy világos legyen, mire is gondoltak, a kínai kormány kétmilliárd dollárral kiegészítette a WHO anyagi támogatását, azzal a szöveggel, hogy erősíteni akarja az ENSZ-szervezet tevékenységét a feltörekvő országokban. Ez az összeg majdnem akkora, mint amennyi a WHO rendelkezésére áll összes éves programok futtatására - emlékeztetett a Reuters.

Magyarán immáron Kína a világszervezet legnagyobb donor országa, amivel átvette az USA helyét. Donáld Trump, az Egyesült Államok bölcs elnöke korábban 400 millió dollárt vont meg a WHO-tól, mondván: a világszerszervezet vezetősége elfogult Kína iránt, miután a járvány kirobbanásakor nem hangsúlyozta időben és kellő hangerővel az ázsiai ország felelősségét.

Folytatódik a "maszkdiplomácia"

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője, John Ullyot azt mondta, hogy a kétmilliárdos pénzinjekcióval Peking el akarja kerülni, hogy a világ országai megállapítsák Kína felelősségét a világjárvány kitörésében. A WHO a járvány kezdete óta dicséri a veszélyhelyzet elhárítása érdekében tett kínai erőfeszítéseket és visszautasítja, hogy elfogult lenne.

Peking eközben folytatja "maszkdiplomáciáját" is: támogatást kínál az afrikai országoknak egészségügyi rendszerük fejlesztéséhez és megígérte, hogy a kínai oltásfejlesztés az egész világ javát fogja szolgálni. Eközben az USA hírek szerint el akar határolódni attól a WHO-indítványtól, amelynek alapján lehetővé tennék a szegény országoknak a koronavírus-gyógyszerek és -vakcinák szabadalmi védettség nélküli megvásárlását. Ezzel elkerülhetetlenül magukra vonják a vádat, hogy az Egyesült Államoknak fontosabb a saját gyógyszeripara, mint a koronavírus-járványtól szenvedő szegény országok megsegítése.