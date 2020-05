Kínából nemcsak a koronavírus, hanem valami sokkal alattomosabb is ránk szabadult

Az Európai Külügyi Szolgálat (European External Action Service - EEAS) friss jelentése szerint Kína aktív dezinformációs kampányt folytat az EU-ban az államszövetség és a nemzeti kormányok ellen, míg az oroszok álhíreket terjesztenek kamu gyógymódokról, hogy így okozzanak káoszt. Peking mindent bevet, hogy magát állítsa be a koronavírus-járvány kezelésének hőseként, aláásva az EU-ba vetetett hitet. Miközben Kína saját felelősségéről egyre kevesebb szó esik a pandémia kialakulása kapcsán, az uniós intézkedésekről pedig kevesen értesülnek. Ráadásul az a gyanú, hogy a jelentés kiadójára is nyomást gyakoroltak, hogy kesztyűs kézzel bánjon Kínával.

Külföldi kormányok által koordinált kampányok zajlanak az EU tagállamaiban és a szomszédos régiókban, amelyek hamis egészségügyi információkat és hamis állításokat terjesztenek az EU-ról és partnereiről.

A jelentések szerint a világjárvány kitöréséért való felelősség elhárítására jelentős erőforrásokat mozgatnak meg külső szereplők, akár nyilvános politikai fórumokon, akár titkos csatornákon.

Az EEAS Stratcom és a külső csoportok által végzett elemzés azt mutatja, hogy a Covid-19-ről szóló rendkívül káros dezinformáció különösen az EU-n belüli és azon kívüli kisebb médiapiacokon terjed jól, mert itt a technológiai vállalatoknak kevesebb lehetőségük van az ártalmas álhírdömpinget megfékezni.

Többek között ezek a legfontosabb megállapításai annak a friss uniós jelentésnek, amely a koronavírus-járvány árnyékában megjelent dezinformációs kampányok hatásait és mechanizmusait mérte fel. A kutatások szerint a legaktívabban kínai és orosz állami szereplők próbálják meg kihasználni a helyzetet, hogy zavart keltsenek az emberek között, csökkentsék a bizalmat az államszövetség intézményeiben és a kormányaik ellen fordítsák az állampolgárokat.

Higiéniai diktatúra

A Kreml-közeli szereplők leginkább hamis egészségügyi híreket terjesztenek az EEAS szerint, így például Ukrajnában olyan információkat terjesztettek, hogy a sima tehéntej képes meggátolni a betegség kialakulását. Vagy azt, hogy a hidroxiklorokin mellékhatások nélkül tudja kezelni a fertőzést és annak tüneteit, netán azt, hogy a leghatékonyabb gyógymód a C-vitamin. De orosz állami szereplőkhöz köthető csoportok pénzelnek olyan összeesküvés-elméleteket is, hogy csak a nagy gyógyszergyárak titkolják a már régen meglévő kezelést, sőt, azt is, hogy az egész járvány meg sem történt, pusztán az uniós intézmények akarják ezt elhitetni az emberekkel.

Németországban különösen aktívak az oroszok, ahol például olyan álhírekkel támadják a német vezetést, hogy az egész járvány csak egy ürügy, hogy higiéniai diktatúrává változtathassák az uniós országokat. Máshol pedig azt állítják, hogy valójában sokkal kevesebb a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, azokat a kormányok direkt felnagyítják, meghamisítják az erről szóló adatokat, hogy egy titkos háttérhatalom parancsait teljesítsék és elvegyék az állampolgárok jogait.

Kína mosdatja magát és az EU-ba rúg

Viszont sokkal érdekesebb a kínai kormány nyílt és titkos propagandája, amelyet az ügyben folytat. Már februárban, amikor a 34 éves Li Ven-liang, az új fajta koronavírus megjelenésére először figyelmeztető orvos meghalt, több állam és médium is támadta Kínát amiatt, hogy sokáig megpróbálta eltitkolni a Covid-19 megjelenését. Ezt például azzal támasztották alá, hogy Lít miután egy orvosok által használt internetes fórumon jelezte kollégáinak, hogy szerinte a SARS egy új változata jelent meg Kínában még 2019 végén, a hatóság raportra hívták, majd aláírattak vele egy nyilatkozatot, amelyben megalapozatlannak nevezte saját figyelmeztetését. De azóta az Egyesült Királyság és Franciaország vezetői is jelezték, hogy kétségesnek tartják a kínai adatok hitelességét, a járványkezeléséről szóló állami közléseket. Az Egyesült Államokban Donald Trump elnök, valamint Mike Pompeo külügyminiszter egészen vad állításokat is megfogalmaztak Pekinggel szemben.

A kínai propaganda ezért PR-kampányként maszkokat és egészségügyi védőfelszereléseket oszt szét európai országok között. Úgy beállítva a szállítmányokat, mintha azok adományok lennének, miközben ezekért államok vagy cégek fizetnek is. Nem egyszer kiderült, hogy a termékek nagy része használhatatlan - kezdve a gyorstesztekkel egészen az arcmaszkokig. Ezt a hivatalos diplomácia is terjeszti magáról, de a kínai média arról harsog, hogy mennyire jól is kezelték a járványt, elfedve az állításokat, hogy a titkolózás és a karhatalmi lépések eleinte épp a járvány terjedését segítették, ahogy azt már korábban egyre többen kritizálták.

Robothálózattal kritizáltak

Az EEAS felmérése szerint viszont a dezinformációs hálózataik is működésbe léptek: a közösségi médiában olyan állításokat terjesztenek, hogy Kína a járványkezelés legnagyobb szakértője a világon, bírálják a helyi államokat a lépéseik miatt. Márciusban Olaszországban a Twitteren egy robothálózatot hoztak működésbe a kínai nagykövetség közeli szereplők, hogy az olasz kormányt, valamint az Európai Uniót bírálják a rossz vagy kései intézkedések, a segítség elmaradása miatt. Ennek meg is lett a hatása: egy helyi közvélemény-kutatás szerint a lakosság 52 százaléka Kínára barátként tekintett, miközben 27 százalékra csökkent az uniós intézményrendszerbe vetett bizalom, szemben a februári 42 százalékos szinttel.

Kína pedig nemcsak belföldön, de külföldön is olyan álhírek és összeesküvés-elméletek terjesztésébe kezdett, hogy az egész járvány az Egyesült Államok hadseregének egy támadásaként indult az ázsiai ország lakossága és gazdasága ellen. Ezzel próbálva gyengíteni a nyugati szövetségi rendszereket.

A Politico brüsszeli újság pedig arról ír, hogy az uniós jelentés kiadása előtt Peking diplomáciai csatornákon követelte, hogy finomítsák a kutatás kínai dezinformációs kampányáról szóló részét. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell tagadja, hogy erről lett volna szó, állítja, nem vizezték fel a kínai propagandáról szóló részeket, hogy ne rombolják az EU-Kína diplomáciai kapcsolatokat. Borellt egy EP-meghallgatásra is elcitálták, de ott is kitartott amellett, hogy a jelentés helytálló. Azóta viszont kiderült, hogy több Pekinggel kapcsolatos részlet kimaradt a jelentés végső változatából, amire az EEAS vezetője, Lutz Güllner azt mondta, hogy ezeknél nem voltak biztosak abban, hogy egy szervezett dezinformációs kampány részei.