Kínai-amerikai háborútól tart az amerikai tengernagy

Az amerikai kongresszusnak fel kell készülnie egy Kínával vívandó háború lehetőségére - mondta Harry Harris, a hamarosan leköszönő tengernagy a Képviselőház fegyveres testületeit felügyelő bizottsága előtt.

Harry Harris lesz a tervek szerint az USA következő ausztrál nagykövete. A Képviselőház fegyveres testületeit felügyelő bizottsága előtt beszélt erről, de a reményét is kifejezte, hogy erre nem kerül majd sor. Ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy legyen tervük erre a helyzetre - írja a 444.hu a Guardianre hivatkozva.

A feszültséget természetesen a dél-kínai tenger hovatartozása okozza: a katonailag és kereskedelmileg is fontos régiót több ország is a magáénak vallja, és a kínaiak komoly fegyverkezésbe is kezdtek ott az elmúlt években.

Harris szerint Kína szándékai a napnál is világosabbak, uralni akarják a régiót, és hamarosan az amerikaiak riválisai lesznek gyakorlatilag minden területen.