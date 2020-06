Kínai tisztviselők Trump újraválasztását akarják

A pekingi politikai stratégák azon studíroznak, mi lenne a jobb az országuknak külpolitikai szempontból: ha a republikánus Donald Trump elnököt újraválasztanák vagy ha leváltanák, és a helyét a demokrata Joe Biden volt alelnök foglalná el. A válasz nem teljesen egyértelmű.

A kínai vezetés felső köreiben azt szeretnék, ha az Egyesült Államok lakossága újraválasztaná Donald Trump elnököt - írta a Business Insider kilenc jelenlegi és korábbi tisztviselővel folytatott beszélgetések alapján.

Az ok egyszerű: Trump lerombolja az USA szövetségi rendszerét, amivel erősíti Kína pozícióját, amelynek így nem egy nagy, egységes ellenféllel kell szembe néznie, hanem egyenként gyengébb ellenfelekkel kerül szembe. A kínai szakértők úgy vélik, hogy az USA veszélyesebb ellenfél lenne hagyományos szövetségesei élén, ha Joe Biden volt alelnököt választanák meg államfővé.

Ha csak az elmúlt 12 hónapot vizsgáljuk, már akkor is kiderül, hogy mire gondolnak. Trump összeütközésbe került az Egyesült Királysággal és Kanadával, amelyek engedélyezni szándékoznak, hogy a kínai Huawei távközlési vállalat részt vállaljon a területükön kiépülő 5G-s mobilrendszerek telepítésében. Az amerikai elnök összecsapott Emmanuel Macron Francia államfővel is, aki támogatja a nagy amerikai technológia multik helyi adóztatását. Emellett visszavonta az Egészségügyi Világszervezet amerikai anyagi támogatását és nem mutat túl nagy érdeklődést a NATO fenntartása után: például tízezer amerikai katonát akar kivonni Németországból.

Éjen Trump!

Mindezt elégedett fogadják Kínában: ha Bident megválasztják, az veszélyesebb lesz, mert azon fog dolgozni, hogy feltámassza az USA szövetségi rendszerét - mondta egy korábbi kínai kereskedelmi tárgyaló. Ezt a logikát osztja a többi szakértő is. Felhívják a figyelmet arra, hogy a demokrata elnökjelölt győzelme esetén nem enyhülne az amerikai-kínai feszültség, hiszen a volt alelnök már most, választási kampányában is ostorozza Kínát a koronavírus-járvány gyenge kezelése, a hongkongi lázadás elleni durva fellépése és az kisebbségekkel szembeni elnyomó politikája miatt.

Egy kormánytanácsadó ugyanakkor úgy véli, hogy lennének előnyei is Biden elnökségének. Olajozottabban folytatódhatnának a tárgyalások a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) reformjáról, illetve a Trans-Pacific Partnership szabadkereskedelmi megállapodásról, amit Trump nyíltan bírált. Más szóval vannak ügyek, amelyekben a két fél együtt tudna működni.

Trump a kínai-amerikai vámháború kirobbantásával és keménykedő intézkedéseivel jelentősen erodálta a kínaiak jóindulatát. Ezek kirobbanása előtt sokan barátságosan tekintettek az USA-ra, míg most inkább a kínai keményvonalasokkal szimpatizálnak.

Belpolitika

Látva az USA utcáit lángba borító tiltakozásokat, vannak olyan kínai vélemények, amelyek szerint az Egyesült Államok már nem létezik úgy, ahogy korábban létezett. Ezzel lényegében egyetért Malcolm Turnbull korábbi ausztrál miniszterelnök, aki szerint az USA-nak ma kisebb a befolyása a világon ahhoz képest, amilyen Trump hatalomra kerülése előtt volt.

Egyes kínai tisztviselőknek akadhat egy sajátos, személyes indokuk is arra, hogy Biden győzelmének szurkoljanak. Nevezetesen azoknak, akik jelenleg is tárgyalnak amerikai partnereikkel a két ország kereskedelmi kapcsolatainak módosításáról. Ők végre tölthetnének egy kis időt a családjukkal is, az ügyhöz közelálló források szerint ugyanis a kínai delegáció tagjai időnként a teljesen kimerültnek látszanak.