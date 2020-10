Kínos dolog derült ki a kormány egyik kedvenc gigaprojektjéről

A kínai Új selyemút program keretében megvalósuló beruházások, köztük a Belgrád-Budapest vasútvonal fejlesztése, nem azt az eredményt hozzák a pekingi vezetésnek, amit vár tőlük, a partnerországokat pedig olyan kísértésbe viheti, amilyenbe jobb lenne, ha nem vinné.

Kína az elmúlt szűk évtizedben világszerte számtalan fejlesztési projektbe szállt be a 2013-ban indított Új selyemút programjának keretében - írja a Szabad Európa hírportál. A cél a szárazföldi szállítási útvonal kiépítése Kína és Európa, illetve a Közel-Kelet között. A program Magyarországon főként a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakaszának felújításáról ismert.

A részben kínai hitelből megvalósuló kétmilliárd dolláros, azaz nagyjából 650 milliárd forintos beruházást egy kínai-magyar konzorcium végzi majd. A konzorciumban magyar részről az RM International Zrt. vesz részt, ami a Mészáros Lőrinc tőzsdei érdekeltségeit összefogó Opus Global Zrt. 51 százalékos tulajdonában van. (Mészáros 270 milliárd forint becsült vagyonnal a 3. A 100 leggazdagabb kiadvány rangsorában - a szerk.)

Egy Ázsiával foglalkozó amerikai agytröszt elemzőjének, Jonathan Hillmannek az új könyve szerint - a The Emperor's New Road: China And The Project Of The Century (A császár új útja: Kína és az évszázad projektje) - a program nem az a jól átgondolt, minden résztvevő érdekeit szolgáló fejlesztés, amit gondolhatnánk róla.

Alázatos vámpír

Kínának egyszerűen nincs meg hozzá a menedzsment-szerkezete, hogy megfelelően össze tudja fogni ezt a költséges projektet - nyilatkozta a Szabad Európának Jonathan Hillman. -, ugyanis teljesen más világgal áll szemben, mint a korábbi idők imperialista politikát folytató hatalmai. Peking olyan mint a vámpír, akinek engedélyt kell kérnie, hogy beléphessen az ajtón. Ez lehetővé teszi a partnerországoknak, hogy eldöntsék, melyik projektekben akarnak részt venni.

Elég változó a tudástőke és a kapacitás is, amivel a partnerországok beszállnak. Így mindenféle egymástól eltérő végeredmény születik - mondta Hillman, aki kínai tisztségviselőkkel készített háttérbeszélgetések, elemzések, valamint kiterjedt kutató-és terepmunka alapján írta meg a könyvét.

Az olyan nagy léptékű infrastruktúra-fejlesztési projektek, amelyek gyakran minimális átláthatósággal és elszámoltathatósággal valósulnak meg, rengeteg teret adnak a korrupciónak - tette hozzá. Az infrastruktúra-fejlesztés nem éppen a leghatékonyabb eszköz arra, ha befolyást akar szerezni valaki. Az olyan projektek, amik mindig tovább tartanak és többe kerülnek, mint eredetileg tervezték, nem a legjobb módjai a bizalom kiépítésének. A szakértő szerint az, hogy az Új selyemútnak nincsenek jól lefektetett határai, lehetőséget ad a partnerországok vezetőinek arra, hogy a saját érdekeikhez igazítsák a beruházásokat.