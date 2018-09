Kis katasztrófa követheti a nagy európai katasztrófát

A skótok többsége attól függően tartaná fenn országa háromszáz éves unióját az angolokkal, hogy az Egyesült Királyság kilép-e az EU-ból vagy sem. Ezzel még durvábbá válhat a csapás, amelyet a brexit mérhet a szigetországra. A veszteségek máris megjelentek.

Ha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, akkor a dolgok jelenlegi állása szerint Skócia is kiléphet az Egyesült Királyságból - derült ki egy friss felmérésből, amelyet a CNBC idézett. A skótoknak 2014 őszén egy népszavazáson módjuk lett volna úgy dönteni, hogy felmondják-e az angolokkal több mint 300 éve fennálló uniójukat, ám többségük a maradás mellett döntött.

A 2016-os függetlenségi népszavazáson azonban éles kontraszt alakult ki az angliai és a skóciai eredmények között. Skócia lakói jelentős többséggel az EU-ban maradásra adták voksukat, ám Angliában, Walesben és Észak-Írországban akkora többsége volt a brexitnek, hogy ezt ellensúlyozva Nagy-Britannia szavazóinak többsége a válás mellett döntött.

Az ezt követően hatalomra került Theresa May miniszterelnök és csapata azóta keresi a megoldást a kilépés konkrét tartalmára. A formális szétválás dátuma 2019. március 29., ám egyelőre nem világos, hogy ezt követően milyen viszonyban lesznek a felek. A londoni elit nem tud választani a kvázi tagság fenntartása és a valódi függetlenség között, mert az utóbbi nagy gazdasági kárt okozna.

Világos adatok

A friss Skóciai felmérés szerint ha a szigetország kilép az EU-ból, akkor a megkérdezettek 47 százaléka szerint Skóciának is a függetlenség útjára kellene lépnie. Ezzel szemben 43 százalékuk foglalt állást és 10 százalék a bizonytalanok aránya. Azt feltételezve, hogy az Egyesült Királyság az EU része marad, fordított eredményt hozott a közvélemény-kutatás: ez esetben a skótok 43 százaléka válna az angoloktól és 47 százalékuk tartaná fenn az uniót velük.

A felmérést a Best for Britain szervezet megbízása alapján a Deltapoll intézet végezte több mint ezer skót szavazó megkérdezésével. A Best for Britain amellett kampányol, hogy a Nagy-Britannia ne adja fel az EU-tagság fenntartásának lehetőségét. A londoni kormány álláspontja szerint a 2014-es skót függetlenségi népszavazáson eldőlt Skócia sorsa.

Jókora változás

A brexit az elmúlt két évben két százalékot faragott le a brit GDP-ből - állítják az UBS Group AG elemzői modellszámításuk alapján. A kalkulációhoz más országok mutatóit, illetve a szigetország korábbi, a 2016. júniusi függetlenségi népszavazás előtti teljesítményét vették alapul. Eszerint a GDP 2,1 százalékkal kisebb annál, amekkora akkor lenne, ha a nép nem dönt a brexit mellett. Az infláció 1,5 százalékkal magasabb annál, ami akkor lett volna.

A fogyasztás 1,7 százalékkal, a befektetések négy százalékkal gyengébbek ugyanebben az összehasonlításban. A vállalatok elhalasztják beruházásaikat a politikai bizonytalanság miatt vagy máshova viszik a pénzüket. Mivel félnek beszállítói láncuk megszakadásától, esetenként lecserélik üzleti partnereiket. Például a targoncákat gyártó ír Combilift vállalat korábban egy walesi cégtől vásárolta járművei üléseit, amelyet egy német beszállítóra cserélt. A cégvezetés elmondása szerint kizárólag azért, mert attól tartanak, hogy a brexit miatt vámot kell majd fizetniük a Nagy-Britanniából érkező termékekre.

A helyzet hasonló a gyógyszeriparban. Az állatgyógyszerekkel foglalkozó Dechra Pharmaceuticals Plc megkettőzte tesztközpontját: egyet az Egyesült Királyság, egyet az EU Területén tart fenn. A szállítás akadozásától tartva az amerikai Pfizer Inc. 100 millió dollárt költ egy nagy raktárkészlet felhalmozására. A cégeknek eddig az EU gyógyszerhatóságával kellett együttműködniük, fogalmuk sincs, milyen szabályozási környezetbe kerülnek Nagy-Britanniában a válás után.

Megváltozott vélemény Több mint 2,6 millió ember, aki a 2016-os referendumon a függetlenség mellett voksolt, most már az EU-ban maradás mellé tenné az X-et. Az ellenkező irányban csak egymillióan változtatták meg a véleményüket - derült ki a Focaldata felméréséből, amelyet szintén a Best for Britain készíttetett. Egy további közvélemény-kutatásra hivatkozva a konzervatív Telegraph azt jelentette, hogy azokban a választókerületekben, amelyekben a Konzervatív Párt csak hajszál híján nyert a 2017. júniusi választáson, a többség úgy látja, hogy a kormány brexitterve rossz.

