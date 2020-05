Kiszámolta már? Mennyibe kerül a maszkviselés?

A veszélyhelyzet bevezetésével járó kötelező maszkviselés Romániában elég nagy kiadást jelent, főként a többgyermekes családoknak - írja a Maszol. Két felnőttel és két gyermekkel számolva, a legolcsóbb, napi egy sebészeti maszk biztosítása az összes családtag számára körülbelül 150 lejes (11 ezer forint) havi költséget jelent - számolta ki a román sajtó.

Az egyszer használatos, egyszerű sebészeti maszk ára gyógyszertárakban 2,5 lejtől 3,9 lejig (180-280 forint, Magyarországon is ez az ár) mozog darabonként, online áruházakban már 80 lejért is beszerezhető egy 50 darabos csomag. Sebészeti maszkokat bevásárlóközpontokban is árulnak, de a minőségük nagyon eltérő lehet. Úgy tudjuk ellenőrizni, mit vásároltunk, hogy megnézzük, milyen vastag és tömör a három rétegű maszk középső rétege.

Ha a középső réteg ugyanolyan vékony és gyér, mint a két külső, a maszk minősége kimondottan gyenge. A textilből készült újrahasznosítható maszkok már drágábbak, minőségüktől függően 7 lejtől 25 lejig terjed az áruk. Ezeket a maszkokat mosással, vasalással fertőtleníteni lehet, ám hatékonyságuk az igazán fertőzésveszélyes helyeken elég kicsi. A nagyobb védelmet nyújtó FFP maszkok a legdrágábbak. Az egyszer használatos FFP2-es darabonkénti ára 10 lejtől kezdődik, a legnagyobb védelmet nyújtó FFP3-as pedig 20-30 lejtől.