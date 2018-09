Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiszivárgott: most akarnak lecsapni a Fideszre az EU-ból

Az Európai Néppárt (EPP) több nemzeti delegációja abban bízik, hogy a jogállamiság magyarországi helyzetéről szóló különjelentés jövő heti európai parlamenti szavazása után meglesz a szükséges többség a jobbközép erőket összefogó pártcsaládon belül a Fidesz kizárására - írta szombaton a Politico.

A brüsszeli hírportál arról számolt be, hogy az EPP-ben továbbra is vannak törekvések a magyar kormánypárt kizárására, de a többség egyelőre kivárja, mit fog mondani Orbán Viktor miniszterelnök a Sargentini-jelentés keddi vitáján, és arra hogyan fog reagálni Manfred Weber frakcióvezető. A kérdés, hogy milyen széles a néppárt ernyője, mely pártok férnek be alá és melyek nem, a jövő héten rendkívül aktuálissá válik - áll a cikkben.

A szakértők szerint a pártcsaládon belüli bármilyen törés messzemenő következményekkel járna a 2019-es EP-választások előtt, és a rivális erők malmára hajthatná a vizet. Ez a politikai realitás a magyarázata annak, miért vallottak kudarcot a Fidesz kizárására irányuló eddigi törekvések, az ugyanis talán azt eredményezné, hogy a következő ciklusban az EPP elveszíti a legerősebb frakciónak kijáró előnyöket - vélekedtek.

Egyes tagpártok eddig is elfogadhatatlannak tartották a magyar kormány tevékenységét, ők abban reménykednek, hogy a jövő heti szavazással eljön végre a pillanat, amikor meglesz a kellő támogatottsága a Fidesz kizárásának, ez azonban a Politico szerint közel sem egyértelmű. Az már korábban kiszivárgott, hogy a német képviselők nem kapnak ajánlást a pártközpontból.

Manfred Weber a status quo megőrzésének pártján van, mivel szerinte ez az egyetlen módja Orbán Viktor "kordában tartásának" - írta a Politico. Weber nemrég telefonon beszélt Orbánnal, és egyértelművé tette: "nem segítenek neki, ha a magyar miniszterelnök sem segít nekik" - közölte egy névtelenséget kérő illetékes.

Miközben korábban számos nemzeti delegáció ellenérzéseit fejezte ki a Fidesz EPP-tagságával kapcsolatosan, a híroldal megkeresésére ezúttal mindössze két tagpárt erősítette meg, hogy támogatnák a jelenlegi kizárási törekvéseket, a többség még kivár - számol be az MTI.