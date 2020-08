Kitakarítanák az utakról a SUV-okat és társaikat - megérkezett a hadüzenet

Kampány indult az Egyesült Királyságban a SUV méretű autók hirdetéseinek korlátozása érdekében, de vannak olyan szakértők is, akik nemes egyszerűséggel kitiltanák az utakról a túl nagynak és súlyosnak minősülő autókat. Az autóipar képviselői szerint nincs itt semmi látnivaló, lehet továbbhaladni - akár SUV-val is.

Badvertising néven új kampány indult az Egyesült Királyságban, amelynek célja, hogy rávegye a kormányt a nagy környezetszennyező autók, elsősorban a SUV-ok reklámozásának betiltására - írja a BBC. (Az elnevezésben az advertising - hirdetés - és a bad - rossz - szót kombinálták össze.)

A kezdeményezés a dohányzás reklámozását tekinti mintának, amit több lépcsőben teljesen betiltottak, miután feketén-fehéren kiderült, hogy árt az emberek egészségének. Az ügyben nagy vita várható az autóipar képviselői és a szakértők között.

2050-ben nulla?

A kiinduló álláspontok a következők: az autóipar szakmai szervezete szerint a modern SUV-ok sokkal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki, mint elődeik, a tudományos kutatók egy része viszont úgy látja, hogy ezek használatának rohamos terjedése veszélyezteti a londoni kormány klímacéljainak elérését.

A kabinet maga ködösít: a kormány szóvivője szerint ambiciózus szén-dioxid-kibocsátási programot indítottak, aminek eredményeként 2050-re nettó nullára csökkentik a közlekedési ágazat szén-dioxid-kibocsátását.

Szaporodnak, mint a sáskák

Az Egyesült Királyságban óriási tempóban nő a SUV-ok eladása. Ma már több 40 százalék az arányuk az új autók értékesítésében. Éles ellentétben ezzel a villanyautók részaránya még mindig elenyésző: a teljesen elektromos autók aránya az eladásokban kevesebb, mint két százalék. Az uniós újautó-piacon az első negyedévben a tisztán elektromos új autók részaránya 7 százalék volt.

Magyarországon szintén kelendőek a SUV-ok. 2020 első félévében a magyar piacon eladott közel 57 ezer új autó 35 százaléka volt SUV, amivel ez az autókategória képviseli a legnagyobb részarányt az értékesítésben. Az alsó középkategóriás autók aránya 22, kisautóké 14 százalékot tett ki.

A The New Weather Institute kutatóintézet és a klímaváltozás megelőzésére gyűjtő Possible jótékonysági szervezet szerint a hobbi-terepjárók sikere agresszív reklámozásukkal magyarázható. A két szervezet attól tart, hogy az átlagos autóknál nagyobb, környezetszennyezőbb SUV-ok eladásának felfutása jelentősen hátráltatja a károsanyag-kibocsátás csökkentését.

Tűnjenek el a városokból!

A Badvertising kampány szervezői szerint az elektromos meghajtás nem oldja meg a SUV-ok problémáját. Ezek az autók ugyanis masszív fékekkel rendelkeznek, hogy meg tudják fogni nagy tömegüket, amelyekből káros részecskék kerülnek a környezetbe. Emellett átlagosnál jóval nagyobb gumijaikkal és szintén nagyobb akkumulátoraikkal fogják az elkerülhetetlennél jóval nagyobb mértékben pusztítani a környezetet.

A városi környezetben különösen károsnak tartják a szakértők a SUV-okat - egy jelentés szerint az Egyesült Királyságban 150 ezer olyan új autó fut az utakon, amely nem fér be a standard brit parkolóhelyekre. A nagyobb autók nehezítik azokat a törekvéseket, amelyek a bicikliseknek és a gyalogosoknak igyekezne több helyet kiszorítani az utakon.

Szigorú korlátok

A Badvertising kezdeményezői azt akarják, hogy tiltsák be a 100 kilométeren 160 grammnál több szén-dioxidot kibocsátó, illetve a 4,8 méternél hosszabb autók reklámozását. Érvelésük szerint tudjuk, hogy milyen kárt okoz az autók károsanyag-kibocsátása az embereknek és a környezetnek, itt az idő, hogy a dohányzáshoz hasonlóan teljes hatósági tilalom alá essen a hobbi-terepjárók reklámozása.

A SUV-ok egyre népszerűbbek az autósok körében - válaszol a felvetésre Mike Hawes, az autógyártók és -kereskedők szakmai szervezetének képviselője. Szerinte hiba kipécézni egy autófajtát csak a nagysága alapján, miután az elmúlt időszakban a meghajtás és a kibocsátás terén is óriási volt a fejlődés az autóiparban. Az ilyen több célra használt autók szén-dioxid-kibocsátása például 43 százalékkal alacsonyabb, mint 20 évvel ezelőtt gyártott elődeiké.

Be kell tiltani, most!

Az önkormányzatok szövetsége viszonyt arra figyelmeztet, hogy a nagyobb autók miatt kevesebb autó fog elférni a parkolóhelyeken, ami azzal jár, hogy kevesebb autós többet fog fizetni a parkolásért és többet kell majd várni a szabad helyekre. Steve Gooding a RAC Foundation közlekedési kutatóintézet szakértője úgy véli, hogy a reklámozás tilalma semmit sem ér. Ha valaki kiad 70 ezer fontot (48 millió forint) ad egy verdáért, az tudja, mit akar, nem a hirdetések alapján dönt.

Jillian Anable a Leed University Transport Studies Unit kutatócsoportjának munkatársa úgy véli, hogy a kormánynak az összképet kellene figyelembe vennie, és ebből az a következtetés adódik, hogy meg kellene fontolni a nagy, környezetszennyező autók betiltását. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése egyszerű képletet eredményez: minél kisebb és könnyebb autókat használunk, annál kevésbé kell lemondanunk az autózásról.

Az kutatócsoport vizsgálatai azt az eredményt hozták, hogy ha mostantól kitakarítják az utakról a legszennyezőbb autókat, akkor az többet hozna a konyhára a károsanyag-kibocsátás csökkentése terén, mint ha a kormány terét megvalósítva több évtized múlva betiltanák az összes benzin- és dízelmotorral hajtott járművet.