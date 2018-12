Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kitalálták a "kilépési adót"

A többféle értelmezést lehetővé tevő törvényi szabályozás miatt a minimális megtakarításokat is megadóztathatják Lengyelországban, ha tulajdonosuk külföldre megy.

Az úgynevezett kilépési adót Lengyelországban elvileg azon természetes személyeknek és cégeknek kellett volna befizetniük a költségvetésbe, akik/amely jelentős, legalább kétmillió zloty (150 millió forint) vagyont visznek külföldre.

Most kiderült, hogy a szegényebbre is vonatkozhat a jogszabály, pontosabban bárkire, aki értékpapírban is tart megtakarítást - írta a Business Insider Polska.

A pénzügyminisztérium szerint pusztán annyi történt, hogy a törvényhozási munka során a küszöböt kétmillióról négymillió zlotyra emelték, ám a szejm is belenyúlt a jogszabály szövegébe. A parlamenti képviselők megváltoztattak néhány előírást, amelyek utat nyitottak a törvény többféle értelmezési lehetőség előtt.

Akár úgy is lehet interpretálni a törvényt, hogy a négymillió zlotys küszöb nem létezik, ha valaki 100 zlotyt helyez el például befektetési alapba, már azután is 19 százalékos adót kelljen fizetnie, amennyiben adózóként megváltozik a székhelye.