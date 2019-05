Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kitört az utódlási háború, senki sem figyel a kormányfőre

Miközben a brit miniszterelnök tovább próbálkozik kormánya többször elutasított brexijavaslata elfogadtatásával, pártjában gőzerővel beindult az utódlási harc. Senki sem hiszi a szigetországban, hogy el tudja fogadtatni a tervezetet a parlamenttel.

Miközben Theresa May brit miniszterelnök még azon dolgozik, hogy három elutasító szavazás után negyedszerre elfogadtassa a parlamenttel kormánya EU-val kötött válási megállapodását, a Konzervatív Pártban elkeseredett harc indult az utódlásáért. Egyértelműnek látszik, hogy a brexit sorsát nem az előbbi, hanem az utóbbi eredménye dönti el - írja a Bloomberg. A rivális frakciók kezdik felvenni kiinduló pozíciójukat, amelyre támaszkodva megvívják a csatát a kormányzás lehetőségének megszerzéséért.

Eddig Boris Johnson volt külügyminiszter, ismert brexiter volt a verseny egyértelmű favoritja, ám Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter vezetésével hatvanfős tory képviselőcsoport alakul, amely meg akarja akadályozni, hogy Johnson vegye át May helyét a párt élén és a miniszterelnöki poszton. Úgy vélik, hogy az ő vezetésével megállapodás nélkül szakadna ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból, ami káoszba döntené a szigetország gazdaságát. A font két százalékkal gyengült annak hatására, hogy nőtt ennek a forgatókönyvnek az esélye.

Hiábavaló próbálkozás

A Bloomberg, akárcsak a Financial Times (FT) hiábavalónak tartja a miniszterelnök próbálkozását kormánya brexitmegállapodásának elfogadtatására. Erről június első hetén szavazhat újra a parlament. A miniszterelnök bölcsen megújított változatot ígért a hét végén azt követően, hogy összeomlottak a kormány és az ellenzéki Munkáspárt sokhetes tárgyalásai egy közös brexitforgatókönyv kidolgozásáról.

A sajtóba kiszivárgott információk szerint az új javaslat csak felmelegít néhány korábbi ötletet, amelyeknek az a célja, hogy a Munkáspárt képviselői közül szavazókat szerezzenek velük. Az FT listája szerint az egyik kiegészítés a korábbi javaslattervezethez, hogy belevesznek abba EU-s munkaügyi és környezetvédelmi standardokat, amelyek tehát a kilépés után is érvényben maradnának Nagy-Britanniában.

A gond az, hogy amennyi szavazatot nyerhet esetleg az ellenzéktől a kormányfő, annyit veszít a kormánypártnál, mert a Munkáspárt alapvető célja, hogy szoros viszony maradjon fenn az EU és a szigetország között, míg a konzervatívok nagy távolságot akarnak. További probléma, hogy a sajtóinformációk szerint a "feljavított" kormányjavaslatban sem szerepel a kilépési megállapodásról tartandó megerősítő népszavazás előírása, amit az ellenzék nagy többsége akar. Enélkül újra ellene fognak szavazni.

A kicsi szövetséges

Az FT úgy tudja, hogy May újra megpróbálja meggyőzni a kormányt a parlamentben a brexitmegállapodást kivéve támogató észak-ír unionista pártot (DUP), hogy változtassa meg a véleményét. A DUP-nak gondot okoz a válási egyezség záradéka, amely szerint Észak-Írországban és az Egyesült Királyságban lényegesen eltérő szabályozási környezet alakulhat ki, miután az előbbi része maradna az egységes európai piacnak, míg az utóbbi csak a EU-s vámunóban maradna benn. Szerintük ez az első lépés lenne Észak-Írország alkotmányos leválasztásának az Egyesült Királyságról.

A DUP ezért mindhárom eddigi szavazáson szembe ment a kormánnyal, igaz, a költségvetést megszavazta és a May ellen decemberben benyújtott bizalmatlansági indítványt leszavazta. A miniszterelnök nem változtathat az említett záradékon, mert az EU ragaszkodik ahhoz, ugyanis Észak-Írország egységes piaci részvétele a feltétele annak, hogy az ír-észak-ír határ továbbra is jelképes maradjon. Ezért nagy kérdés, mit tud ajánlani a DUP-nak azon kívül, hogy utódai nevében is megígéri: London soha nem fogja végleg elengedni az észak-írek kezét.

Tele van a hócipőjük A megállapodás nélküli brexit lehetősége ismét napirenden van - ha a parlament október végéig nem fogad el valamilyen ettől eltérő forgatókönyvet, akkor a dolgok jelenlegi állása szerint ez következik. Ezt nevezi mások mellett Adam Marshall, a Brit Kereskedelmi Kamra elnöke véletlenszerű kiszakadásnak, ami arra készteti a vállalatokat, hogy folytassák a felkészülést az ezzel járó káoszra. Ez igen sokba kerül nekik, így nem csoda, hogy az üzleti világnak tele van a hócipője az egész politikai osztállyal. Marshall szerint a politikusok vágyálmaikat követik.