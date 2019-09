Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiújult a vita Varsó és Moszkva között Szmolenszk miatt

Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter csütörtökön ismét jogtalannak minősítette a 2010-ben Szmolenszknél lezuhant lengyel elnöki repülőgép roncsának Oroszországban tartását - írja az MTI.

Czaputowicz sajtókonferencián ismertette azt a jelentést, amelyet Varsó készített az Európa Tanács (ET) által tavaly ősszel elfogadott, Moszkvát a géproncs visszaadására felszólító határozat teljesítéséről.

A nemzetközi jog elveire hivatkozó lengyel álláspont szerint "minden jogi alapot és ésszerű indoklást nélkülöz" az, hogy a repülőgép roncsait továbbra is Oroszországban tartják.

Czaputowicz aláhúzta: Lengyelország kész arra, hogy a visszaadásról közvetlenül, vagy egy közvetítő fél segítségével tárgyaljon Oroszországgal.

Az ET tavalyi határozata azt is szorgalmazza, hogy Moszkva akadályozza meg a potenciális bizonyítékok további tönkretételét. Ennek ellenére "nyugtalanító tevékenység tapasztalható a katasztrófa helyszíne környékén" - mondta, utalva a baleset közelében építendő gázvezeték terveire, a helyszín mai is korlátozott megközelíthetőségére.

Az oroszországi Szmolenszk közelében 2010. április 10-én lezuhant lengyel kormánygép a Lech Kaczynski akkori elnök vezette magas rangú küldöttséget szállította a katyni vérengzés 70. évfordulója alkalmából rendezett gyászünnepségre. A szerencsétlenséget a fedélzeten lévő 96 ember közül senki sem élte túl.

Varsó többször is felszólította Moszkvát a repülőgép roncsainak visszaszolgáltatására, Oroszország azonban ezt mindeddig nem tette meg, hivatkozva az ügyben máig nem lezárt orosz ügyészségi eljárásra.