Kiütheti-e Trumpot egyetlen átlagember?

Nancy Pelosi az amerikai képviselőház demokrata elnöke úgy véli, olyan terhelő információkat tartalmaz egy a napokban megjelenő könyv Donald Trumpról, hogy a republikánusok elveszik az elnökválasztást és a Kongresszus mindként házát is. A könyvben nem csupán arról van szó, hogy az elnök tudatosan elhallgatta a nép elől a koronavírus jelentette valódi veszélyt.

Olyan súlyos vádak fogalmazódnak meg Donald Trumppal kapcsolatban Bob Woodward újságíró könyvében, amelyet az elnökkel folytatott maratoni interjúk alapján írt, hogy a republikánusok novemberben elvesztik az elnökválasztást és elbuknak képviselő- és szenátorjelöltjeik is, azaz demokrata lesz az elnök és demokrata többség lesz a kongresszusban - idézte a Newsweek Nancy Pelosit a képviselőház demokrata elnökét. Trump egyebek mellett megjegyzést tesz Kamala Harris demokrata alelnökjelöltre és Alexandria Ocasio-Cortez képviselőre, a Demokrata Párt egyik legismertebb fiatal politikusára. Pelosi szerint ezek is mutatják lesújtó viszonyát más emberekhez, ami arra fogja ösztönözni a választókat, hogy ellene szavazzanak (függetlenül attól, hogy ő személy szerint lelkesedik Biden politikai programjáért is).

"Halálos cucc"

A médiában a leggyakrabban a könyvnek a koronavírussal kapcsolatos részét emelik ki, ami nem semmi, de vannak más érdekes részletek is - derül ki a New York Times cikkéből. Ez egy halásos cucc - mondta Trump Woodwardnak a koronavírusról megjelenés előtt álló, Dühöngés (Rage) című könyve szerint. Eközben a nyilvánosságban ennek ellenkezőjét kommunikálta, például azt, hogy a kórokozó hamarosan magától el fog tűnni. Mindig le akartam kicsinyíteni a veszélyt - mondta az újságírónak március 19-én, amikor berobban a járvány Kínán kívül is -, amit azzal magyaráz, hogy nem akart pánikot kelteni. Ennek kissé ellenmond, hogy amikor áprilisban nyilvánosan a gazdaság újraindítását sürgette, Woodwardnak arról beszélt, hogy olyan könnyen terjed a vírus, hogy az el se hinné.

Egy további kiszivárogtatott részlet szerint Jim Mattis tábornok, a Trump-adminisztráció korábbi védelmi minisztere szerint az elnök veszélyes és alkalmatlan a feladatára. Úgy vélte, hogy eljöhet az idő, amikor erről nyilvánosan is beszélniük kell azoknak, akik egyetértenek vele, vagy valamit tenniük is kell valamint az ügyben.

Cserébe Trump sem gondol sokat az amerikai hadsereg tábornokairól. Szerinte egy belterjes csoportot alkotnak, amelynek tagjai egymás között osztják le a lapokat és játsszák a játékaikat. Woodwardnak "balfékként" (eredetiben durvább szóval: "suckers") jellemezte a tábornokokat, akik túl sokat költenek Dél-Korea biztonságára. Az újságírót meglepte, amikor az elnök azt mondta Dél-Koreáról "mi védjük meg őket, mi tesszük lehetővé, hogy létezzenek".

"Nem"

A feketék hátrányos helyzete miatt az USA-ban kitört tiltakozóhullámhoz kapcsolódva is kérdezte Woodward az elnököt. Mint mondta mindketten a fehér kivételezettek közé tartoznak az amerikai társadalomban, ezért kérdezi: meg tudja-e érteni Trump a dühöt és a fájdalmat, amit főként a feketék éreznek az országban? A válasz annyi volt: nem. Az újságíró azt írja, többször megpróbálta rávenni az elnököt, hogy elmondja, mit gondol a faji kérdésről, ám az csupán annyit válaszolt, hogy a gazdaság a feketéknek is hasznosan működött, mielőtt beütött a koronavírus-válság.

Trump beavatta Woodwardot a Kim Dszongun észak-koreai diktátorral folytatott levelezésébe, amelyben a két vezető hízeleg egymásnak. Kim az egyik levében azt írta, hogy olyan a kapcsolatuk, mint egy fantasy film. A kettejük közötti megértést (jó "kémiát") Trump egy hasonlattal jellemezte: Amikor találkozol egy nővel, egy másodpercen belül tudni fogod, hogy az meg fog-e történni vagy sem.

Az elnök panaszkodott az újságírónak, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány orosz befolyásolásával kapcsolatos vizsgálatok megnehezítik neki, hogy jó viszont alakítson ki orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal. Elmondása szerint Putyin azt mondta neki egyik találkozójukon, tudja, hogy ezek a támadások megnehezíti a pragmatikus orosz-amerikai kapcsolatok kialakítását, mire Trump azt válaszolta neki: így igaz.