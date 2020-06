Kizárják az amerikaiakat Európából

Nagyon sok európai uniós tagállam tervezi július elsejétől az újranyitását a beutazók számára, de nagy valószínűséggel az amerikaiak előtt továbbra is zárva lesznek határok. Az Egyesült Államokban ugyanis túl nagy a fertőzésszám és nem kezelik megfelelően a járványt.

A New York Times értesülései szerint az Egyesült Államok nem tudott felkerülni arra a listára, amelyet az Európai Unió tisztségviselői állítanak össze azokról az országokról, ahonnan július elsejétől fogadhatnának beutazókat a blokk országai. A lap által látott előzetes listáról való kimaradás oka az értesülések szerint az, hogy az Egyesült Államokban nem sikerült kontroll alatt tartani a járvány terjedését és folyamatosan túl magas az egy főre jutó új fertőzések száma.

A lap úgy véli, hogy ez a fejlemény elég rosszul érinti az Egyesült Államok presztízsét, hiszen így egy csoportba kerül az EU részéről Brazíliával és Oroszországgal, ahonnan szintén továbbra sem látnak szívesen beutazókat az Unió államai. Állítólag jelenleg két olyan lista kering az Unión belül, ami a a koronavírus szempontjából megbízhatóbbnak tekintett országokat tartalmazza, mindkettőn szerepel Kína és olyan fejlődő országok, mint például Uganda Kuba vagy Vietnám, viszont mindkettőről hiányzik az Egyesült Államok. és a többi olyan ország, amelyet járványügyi szempontból kockázatosnak tartanak.

A CNN a lap értesüléseire reagálva utána ment a történetnek, a nekik nyilatkozó Uniós tisztségviselők elmondták, hogy ezek a készülő listák nem kötelezőek a tagállamok számára, csupán ajánlásokat tartalmaznak. Az elsődleges szempont arra vonatkozóan, hogy mely államokat tekintenek biztonságosnak a beutazás szempontjából az, hogy a járványügyi helyzet rosszabb-e vagy jobb az Európai Unió átlagánál.

A New York Times-nak nyilatkozó brüsszeli tisztségviselők szerint ha a jelenlegi helyzetben az Egyesült Államokat felvennék a listára, az a teljes, járványügyi intézkedéscsomag megcsúfolása lenne, tekintve a Covid-19 helyzetet az Atlanti Óceán túlsó partján. Igaz, hogy minden évben a nyári turistaszezonban amerikaiak milliói érkeznek turisztikai célokból Európa területére és a beutazásokat a két térség közötti szoros gazdasági kapcsolatok is indokolják, azonban most nem ezek, hanem tudományos, járványügyi szempontok döntenek - mondták.

Egyébként az ajánlási listát kéthetente felülvizsgálják, s ha javulna a helyzet az Egyesült Államokban, akkor könnyen felkerülhet a listára. A másik lehetséges könnyítés lehetne, ha az Egyesült Államokat nem mint egységes földrajzi blokkot kezelnék, hanem külön vizsgálnák az egyes tagállamokat. Az Egyesült Államok egyébként elég rosszul áll, eddig összesen több, mint 2,4 millió koronavírusos esetet regisztráltak és az egymillió főre eső fertőzések számában is a 12 helyen áll az ország világviszonylatban. Április eleje óta szinte folyamatosan, a tesztelés intenzitásától is függően naponta 19 és 35 ezer közötti új esetet regisztrálnak az Egyesült Államokban.

Magyarországra a konzuliszolgalat.kormany.hu oldalon található tájékoztatás szerint jelenleg az Európai Uniós tagállamok, az EGT tagállamok és Svájc állampolgárai utazhatnak be korlátozás nélkül, az Egyesült Királyságra viszont ez nem vonatkozik. Szerbiával is van egy a kölcsönös beutazást lehetővé tévő megállapodása Magyarországnak. Az Ukrajnából érkező beutazókra idő és területi korlátozások vonatkoznak, az összes többi országból érkezőknek különböző kritériumoknak kell megfelelniük.

A listát egyébként azért rakja össze az Európai Unió, hogy július elsejétől teljesen megvalósuljon a blokkon belüli határok újranyitása, ami az Unió egyik legfontosabb vívmánya az elmúlt évtizedekben. A schengeni övezeten belüli korlátozások feloldására egyébként már június 15-től felkérte a tagállamokat Brüsszel.