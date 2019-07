Kőkemény üzenet Kínától: el a kezekkel, Tajvantól!

Kína nem ígéri, hogy lemond a katonai megoldás alkalmazásáról, és fenntartja, hogy megtesz minden olyan lépést Tajvan ügyében, amelyet szükségesnek tart - olvasható a kínai nemzetvédelmi minisztérium szerdán kiadott fehér könyvében, amelyet az MTI idéz.

A dokumentum a Tajvani-szoros békéjét és stabilitását veszélyeztető "legsúlyosabb közvetlen fenyegetésnek" nevezi a sziget szakadár vezetőit, úgy fogalmaz, hogy az ott kormányzó Demokratikus Haladó Párt (DPP) "makacsul" törekszik a függetlenségre, nem ismeri el az "egy Kína elvet" magában foglaló 1992-es megállapodást.

A sziget vezetése a függetlenség elérése céljából egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megszakadjon a kapcsolata Pekinggel, és ebben külföldi erőkre is támaszkodik - írják.

A minisztérium a fehér könyvben hangsúlyozza: a Tajvannal szembeni állásfoglalás nem az ott élő honfitársak ellen irányul, hanem csupán a "szeparatisták kis számú csoportja és a befolyásolásra törekvő külső erők ellen".

Kína újraegyesülésének be kell következnie, és be is fog következni