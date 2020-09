Komoly következményei lesznek az internet korlátozásának

A belorusz rezsim nem volt kellően körültekintő, amikor úgy döntött, hogy három napra leállítja Fehéroroszországban az internetszolgáltatást, valamint válogatás nélkül tartóztatja le a Lukasenka elnök ellen tüntető embereket. Olyan károkat okozott ezzel az ország virágzó technológiai szektorának, aminek durva következményei lesznek.

Anton, egy belorusz programozó arról számol be, hogy az utóbbi időben extrém erős lelki teher alatt dolgozik, mivel - hasonlóan honfitársaihoz - nem érzi biztonságban magát. Ezzel arra utalt, hogy nem csupán az Aljakszandr Lukasenka államfő hatalma ellen tüntető demonstrálókat vethetik börtönbe az erőszakszervezetek, hanem akár a demonstráció epszilon sugarú környezetében lévő járókelőket is. Nem véletlenül kérte a Moscow Times tudósítóját, aki helyi riportjában megszólaltatta, hogy ne tegye közzé vezetéknevét.

Emellett beszámolt arról is, hogy egy nagy technológiai multi csendben elkezdte áttelepíteni munkavállalóit Fehéroroszországból a szomszédos országokba. Ezzel felgyorsult a tehetséges, ambiciózus emberek távozása az országból, ami már az ellenzék szerint elcsalt augusztus eleji elnökválasztás előtt felgyorsult. És nem csupán a munkaerőről van szó, hanem azokról is, akik céget alapítottak. Ők viszik a vállalkozásukat is magukkal.

"Nindzsa" módszerrel távoznak



A Lukasenkát győztesként kihozó elnökválasztást - amelynek eredményét, vagy legalábbis az elnök 80 százalékos támogatottságát még a hívei is kétlik - heves tüntetések, majd kiterjedt letartóztatások követték, és a hatóságok három napra leállították az országban az internetszolgáltatást.

Ez megrémítette az IT-ipar legprogresszívebben gondolkodó képviselőt - mondja Katja Glod, a Center for European Policy Analytics (CETA) munkatársa. A tüntetések élén a középosztály haladt, ezen belül a magáncégeknél dolgozók. Ezek a vállalatok változásokat akarnak, mert úgy látják, hogy a jelenlegi rezsim elérte a csúcsát annak, amit nekik nyújtani tud - tette hozzá.

Azt, hogy az egyébként kiterjedt és sikeres belorusz technológiai iparból hányan távoztak, illetve hány vállalat tette át a székhelyét más országba, csak találgatni lehet. Ahogy Anton fogalmaz "nindzsa módszerrel", azaz rejtőzködve, mert nem akarják, hogy a rezsim akadályozza őket a távozásban (például lecsukja alkalmazottaikat vagy rá tegye a kezét eszközeikre). Egy másik IT-munkás arról számolt be a Moscow Timesnak, hogy munkaadója jelezte, átteszi főhadiszállását Kijevbe, utazzon oda, de ne beszéljen erről senkinek.

IT-ország lehetne



Mivel Lukasenka marad, a technológiai cégek költöznek - véli Alekszej Kuzmenkov is, aki társalapítója a holland-belorusz Deepdee egészségügyi technológiákkal foglalkozó cégnek. Ennek irodái a híres minszki Hi-Tech Parkban vannak. Becslése szerint legalább 50 vállalat, az ott lévő cégek tíz százaléka már fogta a sátorfáját, és továbbállt, főként Ukrajnába, Oroszországba, a balti országokba és Lengyelországba. További száz éppen előkészületeket tesz a távozásra.

A minszki hatóságok nagy hibát követtek el azzal, hogy átkutatták az orosz Jandex ottani irodáit. (Ez a cég üzemelteti a legnagyobb orosz internetes keresőmotort.) A cég erre elkezdte elvinni embereit a fehérorosz fővárosból. Ezzel másoknak is megmutatta a követendő irányt. Nem lehet normálisan tevékenykedni egy olyan országban, ahol bármikor börtönbe vethetik egy vállalat dolgozóit, illetve ahol előfordulhat, hogy az IT-cégek számára kritikus internetkapcsolatot megszakítják - jellemzi a helyzetet egy helyi újságíró, aki szerint gyakorlatilag vége a virágzó belorusz technológiai szektornak.

A társadalom krémje távozik

Kuzmenkov szerint a Hi-Tech Park cégeinek többsége ugyan maradni fog, de a befektetések oly mértékben elapadtak, hogy semmilyen fejlődés nem várható a következő öt évben. A fiatal, tehetséges emberek évről évre elmennek, a gazdaság és az üzleti élet lefagy vagy hanyatlik. És a távozók a legambiciózusabbak, a leginkább vállalkozó szelleműek. Röviden: a belorusz társadalom krémje hagyja el az országot. Glod szerint a rezsin és Lukasenka nem igazán izgatja magát emiatt. Ugyanakkor ha megbukna, sokan hazatérnének, és Fehéroroszország jó eséllyel egy IT-ország lehetne.