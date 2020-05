Konkrét ígéret jött: januárra lesz oltás koronavírus ellen

Az amerikai Moderna cég az első, amely beszámolót közölt a koronvírus-oltás emberi tesztjeinek részeredményeiről. A kutatások ígéretesek, de messze van még a végük.

Az amerikai Moderna Inc. biotechnológiai vállalat arról számolt be, hogy a koronavírus elleni oltásnak szánt készítményére mind a 45 kísérleti alany teste pozitív választ adott - írta a CNBC. A hír megjelenése nyomán a vállalat részvényeinek ára közel harmadával nőtt. A cég kutatói azt tapasztalták, hogy már a 25 milligrammos injekció is hatásos valamennyire, és mellékhatások csak a 250 milligrammos adag estén jelentkeztek egyes tesztelőkön.

A világon jelenleg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint száz helyen fejlesztenek oltást a pandémiát okozó kórokozó (SARS-CoV-2 vírus) ellen, ezek közül legalább nyolc jutott el az emberi tesztelés fázisába. A Moderna, amely az USA kormányával működik együtt a fejlesztésben, elsőként adott számot arról, milyen eredményt hoztak az emberi vizsgálatok. A cég ugyanakkor csak júliusban tervezi a tesztelés harmadik fázisának elindítását. Ha minden jól meg 2021 elejére lehet piacra dobható oltóanyag a készítményéből.