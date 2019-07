Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Könnyítést kapnak a román adótartozók

Különböző könnyítésekkel ösztönzi a román kormány az egymillió lejnél (69,1 millió forint) nagyobb adóhátralékok befizetését, az ennél kisebb hátralékoknál pedig elengedik a büntetőkamatokat, ha az adósságot november 30-ig törlesztik.

A bukaresti sajtó által adóamnesztiaként emlegetett rendeletet szerdán fogadta el a kabinet.

Az intézkedés értelmében az adósok - cégek vagy magánszemélyek - fél éven belül átütemezési tervet nyújthatnak be a területileg illetékes adóhatósághoz, amelynek részeként kezdeményezhetik az adóhátralék értékpapírokká konvertálását, vagy átadhatnak az adósság fejében tulajdonukban lévő ingatlanokat is. Az adóhátralékot legfeljebb tíz évre lehet átütemezni, az adóhatóság pedig - bizonyos feltételek teljesítése esetén - el is engedheti az adósság 30-tól 50 százalékig terjedő hányadának befizetését.

A könnyítések elnyerésének egyik feltétele, hogy az adós december 15-ig befizesse a folyó évre esedékes adóterheit, az átütemezés első évében is naprakészen fizessen adót, a második évtől kezdődően pedig a hátralékból is törleszteni kezdjen. Azok az adóalanyok számíthatnak adóhátralékuk 30-50 százalékának elengedésére, amelyek még idén törlesztik annak 5-15 százalékát.

A Mediafax hírügynökség által közölt adatok szerint a bukaresti kormány intézkedése 312 ezer adóalanyt érint, amelyek 33 milliárd 724 millió lejes adótartozást halmoztak fel.

Romániában legutóbb 2015-ben hirdetett a kormány "adóamnesztiát", akkor szintén a büntetőkamatok elengedésével próbálták ösztönzi, hogy minél több cég és magánszemély fizesse be maradéktalanul az adóját.