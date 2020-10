Koordinálják a határkorlátozást az EU-ban

Az uniós tagállamok jövő héten elfogadhatják a koronavírus-járvány terjedése érdekében bevezetett határátlépést szigorító tagállami intézkedések uniós összehangolását célzó, egységes utazási szabályokat rögzítő tervet. Több országban egyre romlik a helyzet.

Az Európai Unió Tanácsának elnökségét december végéig betöltő Németország kompromisszumos javaslata támogatást élvezhet a tagállamok között, amely szerint a közösen kidolgozott, utazási szabályokat rögzítő térképen, azonos színnel - zöld, narancssárga vagy piros - jelölnék az egyes régiókat a vírusfertőzés intenzitásától függően - írja az MTI.

Amennyiben a tagországok unió mellé rendelt nagykövetei péntekig megegyezésre jutnak a kérdésben, a tervezetet az európai ügyekért felelős miniszterek kedden, Luxembourgban tervezett tanácsülésükön elfogadhatják.

Olaszország egész területén újból kötelező a szájmaszk használata szabadtéren, tehát az utcákon is - jelentette be Giuseppe Conte miniszterelnök szerdán. Az egészségügyi veszélyhelyzetet január 31-ig meghosszabbították. Conte felszólította az olaszokat, ahogy kilépnek a lakásból, mindig hordják a szájmaszkot. "Otthon is használjatok, családtagok és ismerősök között". Csak akkor vegyék le a szájmaszkot, ha hosszabb ideig teljesen egyedül vannak, például az üres utcán sétálnak. Zárt térben március 10. óta kötelező a szájmaszk használata, szabadtéren május 18. óta nem volt kötelező.

A spanyol miniszterelnök három éven belül 800 ezer új munkahely megteremtésére tett ígéretet szerdán Madridban, ismertetve a kormány koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítási tervét. "A járvány felgyorsított folyamatokat, amelyeket már korábban láttunk" - fogalmazott Pedro Sánchez, kifejtve, hogy az elképzelések tengelyét a zöld gazdaságra való átállás és a digitális átmenet adja.

Romániában kezdenek elfogyni a járvány elleni hatékony védekezés eszközei, és ha nem hoznak határozott intézkedéseket, akkor a helyzet nemsokára kicsúszik a hatóságok ellenőrzése alól, az orvosoknak pedig maguknak kell majd dönteniük, hogy kit kezelnek és kit nem - közölte Virgil Musta, a temesvári Victor Babes járványkórház főorvosa szerdán. Romániában megdőlt a koronavírus-járvány valamennyi korábbi rekordja: csaknem háromezerre ugrott a napi új esetek száma, minden korábbinál több, 82 fertőzött halt meg egy nap alatt, tovább nőtt a kórházi kezelésre szoruló betegek és a súlyos esetek száma.